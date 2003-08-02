راننده خودرو بمب گذاري شده در بيروت، كارمند سفارت ايران نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه انفجار يك دستگاه خودرو سياه رنگ مدل "بي ام و" در جنوب بيروت به كشته شدن راننده اين خودرو به نام علي صالح كه راننده سفارت ايران در بيروت بوده است وجراحت سه عابرپياده منجر شده است .

اين انفجار درساعت هشت و 30 دقيقه صبح به وقت محلي (ساعت پنج و 30 دقيقه به وقت گرينويچ) در خيابان شهيد آيت الله هادي نصرالله كه منتهي به مركز بيروت است به وقوع پيوست.

شبكه ماهواره اي الجزيره نيز خبر داد كه در اين حادثه يك نفركشته و يك نفر ديگر مجروح شده اند ونيروهاي امنيتي لبنان به سرعت در محل حادثه حاضر و اقدام به محاصره منطقه كردند .

همچنين گروه هاي امداد رسان اعلام كرده ند كه اين حادثه به كشته شدن دو نفر حاضر در خودرو بمب گذاري شده منجر شده است .

پيش از اين خبرهايي مبني بر جراحت سه نفر منتشر شده بود .

همچنين شبكه ماهواره اي العربيه اعلام كرده است كه سفارت ايران در بيروت مطلب منتشر شده در مورد اينكه راننده خودرو بمب گذاري شده ، راننده سفارت ايران در بيروت بوده است را تكذيب كرده است .

منابع خبري مي گويند كه اين فرد از اعضاي حزب الله لبنان بوده است .