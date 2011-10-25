رضا طاهر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از 260 نفر از دانش آموزان بخش رودهن، چهارم آبانماه سال جاری به منظور گذراندن واحد عملی آمادگی دفاعی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام

می‌ شوند.

وی افزود: این اردو چهار روزه به منظور گذراندن واحد عملی درس آمادگی دفاعی برگزار خواهد شد که دانش آموزان ضمن کسب مهارت از نزدیک با مناطق جنگی آشنا می شوند.

این مسئول اظهار داشت: شهدای گرانقدر میهن اسلامی ارزشهای دست نیافتنی دارند که می توان با حضور در مناطق جنگی به این ارزشها و خاطره ها دست پیدا کرد.

وی افزود: دانش آموزان در این اردو با شهدا، امام شهدا و رهبر عظیم شأن انقلاب عهد و پیمان می بندند که ثابت قدم بمانند و پرچم شهدا را بر افراشته نگاه دارند.

طاهرخانی ضمن اشاره به برگزاری مسابقه و اهدا جوایز به دانش آموزان تصریح کرد: در این اردو گروه‌های امداد، روحانیون، کارکنان سپاه و بسیج و آموزش و پرورش رودهن شرکت دارند.