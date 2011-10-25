تجلیل از خانواده معظم شهدا در شهر صالح آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی صفایی امام جمعه بخش گلستان صبح سه شنبه طی سخنان کوتاهی در مراسم تجلیل از خانواده شهدا به جایگاه رفیع خانواده معظم شهدا و ایثارگران پرداخت و از آنان به نیکی یاد کرد.

بخشدار گلستان نیز در این دیدار گفت: هر زمان که توفیق الهی نصیب ما شده و به دیدار خانواده شهدا نائل شده از دیدن آنان قوت قلبی گرفته تا بتوانیم ذره ای از بزرگواری آنان را در وجود خود احساس کنیم.

محمد طاهری به تکریم مادران و پدران شهداء تاکید کرد و دیدار مسئولان را با این عزیزان را امری ضروری در جهت پاس داشن به ارزشهای نظام انقلاب اسلامی توصیف کرد.

شهردار صالح آباد نیز در این دیدار از خانواده های شهدا و ایثارگران به عنوان گوهری ارزشمند در این نظام ولایی یاد کرد و گفت: شهدا آیات طیبه حق بر زمین هستند و دامن گهر پرور پدران و مادران گرانقدر این ستارگان پرنور انسانیت وصف نشدنی است.

نعمت زاده افزود: یکی از اولویت های کاری شهرداری صالح آباد رسیدگی به مشکلات خانواده معظم شهدا و جانبازان در سریع ترین زمان ممکن است.

در پایان این دیدار دو ساعته مسئولان که موجبات خرسندی و رضایت خانوادهای معظم شهدا را در پی داشت با مشارکت جمعی از بسیجیان در مزار شهدا در امامزاده باقر(ع) گرد آمدند و با نثار گل به مقام شامخ شهدا هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

