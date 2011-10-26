به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اعلام تحریم های بین المللی علیه ایران و ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، صنایع داخلی تمام تلاش خود را کردند که با استفاده از تجربیات و دانش بومی، هواپیماهای موجود را تعمیر و نگهداری کنند از سویی خرید هواپیماهای توپولف از کشور روسیه هم اقدام دیگری بود که از سوی مسئولان برای تسهیل شرایط سفرهای هوایی انجام گرفت.

کهنه بودن این هواپیماها و معایبی که هواپیماهای توپولف داشتند تاکنون موجب سوانح بزرگی در کشورمان شد و جان چند صد نفر از هموطنان را گرفت بنابراین دولت سعی کرد ضمن تقویت دانش بومی، هواپیماهای روسی دیگری به نام آنتونوف را از کشور روسیه وارد کند که این هواپیما فعلا در مراحل اولیه ساخت درکشور قرار دارد.

بنابراین دولت همواره سعی داشته تا با یافتن راه حل های جایگزین، مشکلات صنعت هوایی را حل کند به همین منظور وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرد برخی از پروازهای داخلی به هواپیمایی قطر واگذار می شود. علی نیکزاد در این باره افزود: ایرانیان به‌زودی می‌توانند برای برخی از سفرهای داخلی، از هواپیماهای شرکت هواپیمایی قطر استفاده کنند که بهای بلیط این هواپیماها ۲۵ درصد گران‌تر از بلیط هواپیماهای داخلی خواهد بود.

البته رئیس کمیسیون عمران مجلس با موافقت با این موضوع اعلام کرد که واگذاری بخشی از پروازهای داخلی کشور به شرکت هواپیمایی قطر و ورود هواپیماهای مجهز و مدرن این شرکت به آسمان ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها اقدامی مناسب و قابل قبول است.

علی اکیر آقایی افزود: باید جزئیات ورود شرکت هواپیمایی قطر به آسمان ایران و انجام پروازهای داخلی بررسی شود، زیرا چگونگی انجام پروازهای این شرکت در آسمان ایران و نحوه تقسیم آن میان شرکت‌های داخلی و همچنین بکارگیری خدمه پروازی موضوع قابل تأملی است.

منع ارایه مجوز به هواپیماهای خارجی

گرچه این موضوع می تواند خبر خوبی برای مسافرانی باشد که مسیر هوایی را به دلیل عدم امنیت انتخاب نمی کردند اما موضوعی که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است اثراتی است که ورود یک غول هواپیمایی می تواند در شرکت های هواپیمایی داخلی داشته باشد.

براساس ماده 7 پیمان بین المللی هواپیمایی کشوری که در 7 دسامبر سال 1944 در شیکاگو به امضاء رسیده است؛ "هریک از کشورهای متعاهد حق خواهند داشت که از صدور اجازه به هواپیمای سایر کشورهای متعاهد که جهت حمل و نقل به مسافر یا پست و یا کالا در مقابل کرایه یا اجرت از یک نقطه به نقطه دیگر در قلمرو خود مبادرت به پرواز می کند امتناع نماید و نیز متعهد می شوند که داخل هیچ گونه ترتیباتی نشود که ترجیحا چنین حق انحصاری به کشور دیگر یا شرکت هواپیمایی کشور دیگر بدهد و نیز چنین حق انحصاری را از کشور دیگر برای خود تحصیل ننمایند."

بنابراین تمامی کشورهای متعهد در این پیمان، اصل تقویت صنایع داخلی را از همان ابتدا مورد توجه قرار دادند و پروازهای داخلی را در انحصار شرکت های هواپیمایی داخلی دانستند. گرچه نمی توان از این امر چشم پوشی کرد که مهمترین موضوع در حمل و نقل، ایمنی مسافران و تامین تمامی استانداردهای مورد نیاز یک پرواز است اما در این بین توجه به صنعت هواپیمایی داخلی و تقویت و توسعه هواپیماهای داخلی از جمله موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

در واقع با افزایش بودجه تعمیرات و نوسازی ناوگان هوایی وضعیت این صنعت را که در کشورما بسیار ضعیف است، بهبود بیشتری بخشید که در ضمن ایمنی و اعتماد را به مسافران داخلی بازگرداند.

هواپیمایی قطر به دنبال افزایش مسیر پروازی

در این رابطه مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی زاگرس که از حدود یکماه پیش از این سمت استعفا کرد در گفتگو با مهر با بیان اینکه بعید می دانم که هواپیمایی قطر برای مدتی بخواهد هواپیماهایش را به ایران اجاره دهد، گفت: هواپیمایی قطر به دنبال این است که هواپیماهای خود را صبح به ایران بفرستد تا پس از انجام پروازها دوباره برای شب به قطر برود و به این معناست تعداد پروازهای هواپیمایی قطر به ایران و بالعکس بیشتر خواهد شد.

مرتضی حسینی با اشاره به اینکه این شرکت هواپیمایی علاوه براینکه سهم زیادی از پروازهای شرکت های ایرانی به قطر را و برگشت از آن خود می کند، بیان کرد: در صورتیکه این شرکت با ورود هواپیماهای خود به ایران موافقت کند، هر پروازی را انجام نمی دهد و طبیعی است که مسیرهای خاصی مانند تهران-کیش، تهران-بندرعباس و یا پروازهای تهران-استانبول را برای پرواز انتخاب کند که این امر هم شرکت های هواپیمایی داخلی را با مشکل مواجه می کند.

وی به موضوع تحریم اشاره کرد و اظهار داشت: تحریم هواپیمایی ایران هم از مسایلی است که بطور حتم بر همکاری یک شرکت خارجی درایران تاثیر گذار است اما حتما دولتمردان هماهنگی های لازم را با این شرکت قطری انجام داده اند زیرا شرکت های دیگری هم هستند که تمایل به پرواز در ایران را دارند اما آنها هم می خواهند که هواپیماهایشان شب دوباره به کشورهای همسایه بازگردد.

این کارشناس صنعت هوایی افزود: زمانیکه یک هواپیما شب به کشور خود برگردد به این معناست که پروازهای بیشتری به مسیرش اضافه می شود و علاوه برآن مسیرها پرتردد مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را از شرکت های داخلی میگیرد.

حسینی راهکار این امر را تنها در اجاره حداقل 6 ماهه هواپیماهای قطری دانست و گفت: اگر این اتفاق بیافتد مشکلات صنعت هوایی ایران تا حدودی برطرف می شود در غیر اینصورت آنها بازارهای خارجی را از دست ایران خارج می کنند که این امر به ضرر منافع کلان کشور است.