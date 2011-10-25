به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمد نائینی در نخستین جلسه اجرایی و هماهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه ماندگار9 دی ماه که با حضور تمامی اعضای در سازمان دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد حماسه نهم دی سال 1388 را قله جنگ نرم و فتحالفتوح ملت بزرگ ایران اسلامی پس از هشت سال دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: احزاب، تشکلها و رجال سیاسی حق ندارند و نمیتوانند این حماسه عظیم و مردمی را به نام خود و فقط برای خود مصادره کنند، بلکه این حرکت، حرکتی انقلابی و جوشش از بطن جامعه اسلامی ایران و مبتنی بر ارزشها و باورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که بایستی به همه ابعاد و زوایای آن پرداخته شود و مورد بررسی قرار گیرد و پیام آن برای نسلهای بعدی تبیین و تحلیل گردد.
بنابراین گزارش، پس از رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی اصغر آبخضر، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به تجزیه و تحلیل و تبیین ابعاد، رویکردها، علل و عوامل این حماسه ماندگار پرداخت وتصریح کرد: 9 دی از این نظر بی بدیل بود که همه اقشار و آحاد مختلف جامعه و تمامی گروههای وفادار به انقلاب به صورتی کاملا خودجوش و غیر منتظره و در مقابل جریان فتنه و آشوب صفآرایی کرده و از انقلاب اسلامی خود و دستاوردهای آن که مرهون زحمات خالصانه و خون پاک شهیدان است، صیانت و حراست کرد.
در این جلسه نمایندگانی از سازمانها و نهادهای فرهنگی، تبلیغی و ارشادی همچون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شهرداری تهران، سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج دانشجویی و دانش آموزی و اساتید، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و نیز نمایندگانی از اصناف و بازاریان و کسبه، استانداری تهران، وزارت کشور، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، ستاد برگزاری نماز جمعه تهران، دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، مرکز رسیدگی به امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان تشکلهای کارگری و صنفی، وزارت کار و رفاه امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای موثر و متولی امور فرهنگی حاضر بودند که به ارائه نظرها، برنامهها، رویکردها و راهکارهای عملی سازمان متبوع خود در خصوص چگونگی بزرگداشت این حماسه بیبدیل و تبیین پیامهای آن پرداختند.
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