مهم کسب سهمیه المپیک برای ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان ریاضی مهر پس از پایان مسابقات گزینشی المپیک تیراندازی باکمان در تهران گفت: هم من و هم میلاد وزیری برای بردن آمده بودیم. با هم رقابت کردیم و مهم این بود که با رسیدن یک نفر به فینال سهمیه المپیک برای ایران قطعی شود. اگر یکی از ما نبود شاید این شانس برای ایران بدست نمی آمد.

وی ادامه داد: رقابت من در مقابل میلاد وزیری نفس گیر بود. شاید حکمتی بود که ما در جدول به هم خوردیم. من تلاش می‌کنم تا وزیری در المپیک لندن تنها نباشد.

کماندار ملی پوش کشورمان بیان کرد: این مسئله انگیزه خوبی برای من و هم تیمی هایمان شده است. ما یک فرصت دیگر برای المپیکی شدن در مسابقات جهانی آمریکا داریم. در آنجا سهمیه المپیک به تیم ها داده می شود و ما شانس المپیکی شدن را بدست خواهیم آورد.

وی تصریح کرد: هرچند با حضور تیم های مطرح دیگری که همه به دنبال سهمیه هستند چون چین تایپه ، اسپانیا و هند رقابت سختی خواهیم داشت اما باید تلاش خود را برای دریافت این مجوز انجام دهیم.

ریاضی مهر با بیان اینکه متاسفانه کمانداران مرد دیگر شانسی برای کسب سهمیه انفرادی در المپیک ندارند، گفت: به هرحال هر شکستی مقدمه پیروزی در آینده است. من از اینکه در مسابقه نیمه نهایی برابر هم تیمی ام شکست خوردم و از کسب سهمیه انفرادی المپیک بازماندم ناراحت نیستم.

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبان ماه در تهران برگزار شد. کمانداران ایران در این رقابتها با کسب 3 مدال طلا و دو نقره و یک سهمیه المپیک به مقام قهرمانی آسیا رسیدند.