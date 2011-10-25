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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

ثبت نام در سیزدهمین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تا 8 آبان ماه

ثبت نام در سیزدهمین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد تا 8 آبان ماه

نام نویسی در سیزدهمین دوره آزمون زبان انگلیسیIAUEPT دانشگاه آزاد اسلامی که از روز گذشته آغاز شده تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره سیزدهم آزمون زبان انگلیسی IAUEPT دانشگاه آزاد که از روز گذشته 2 آبان ماه آغاز شده در پایگاه اینترنتی EPT.IAUSET.COM تا ساعت 24 روز یکشنبه 8 آبان ماه ادامه دارد.

آزمون IAUEPT جمعه 20 آبان ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1442848

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