پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات مربوط به فعالیتهای پژوهشی گروهها، پژوهشگران و دانشکده ها جهت شرکت در جشنواره از اول فروردین تا پایان اسفند سال 89 برای این جشنواره مدنظر قرار می گیرد.

پایان نامه، پایان نامه های منجر به انتشار مقاله و یا پایان نامه های منجر به طرح پژوهشی بر اساس امتیازاتی که از سوی معاونت پژوهشی اعلام شده، مورد ارزیابی قرار می گیرند. متقاضیان باید در دوره دکتری عمومی گروه پزشکی، دوره کارشناسی ارشد و داروسازی، دوره های تخصصی، دوره فوق تخصصی، دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و پروژه کارشناسی تحصیل کرده باشند.

امتیاز نهایی کسب شده توسط دانشکده به تعداد اعضای هیئت علمی (بدون اعضای هیئت علمی متعهدین خدمت) تقسیم خواهد شد و هر دانشکده باید آمار اعضای هیئت علمی متعهد خدمت خود را با تایید معاونت آموزشی ارائه کند. در مورد فعالیتهای مشترک پژوهشی در صورتی که نویسنده اول یا مسئول و یا مجری طرح از گروه یا دانشکده مربوطه باشد 100 درصد امتیاز و در مواردی که نفر دوم و به بعد باشد 70 درصد امتیاز به آن گروه یا دانشکده تعلق خواهد گرفت.

در بخش طرح برتر، هر طرح تحقیقاتی پایان یافته حداکثر سه سال قبل می تواند فقط یک بار در جشنواره شرکت کند. نحوه امتیاز دهی بر اساس مستنداتی است که از سوی مجریان طرح ارائه می شود.

نحوه امتیازدهی میان اساتید راهنما و مشاور بر اساس آیین نامه ارتقا خواهد بود. مستنداتی از جمله نامه تصویب پایان نامه، برگ دفاعیه، مستندی که نشان دهنده استخراج مقاله یا طرح از پایان نامه باشد، کپی مقالات چاپ شده همراه با تصویر روی جلد و صفحه ایندکس و پرسشنامه طرح تحقیقاتی باید از سوی متقاضی به جشنواره ارائه شود.

بر اساس قوانین جشنواره، محققی می تواند مجدداً به عنوان برتر انتخاب شود که با درنظر گرفتن شاخص های قبلی حداقل 20 درصد امتیاز بیشتر نسبت به سال قبل کسب کرده باشد.

در بخش گروه برتر، هر گروه متقاضی حداقل باید دارای 5 نفر هیئت علمی باشد در غیر این حالت در صورت شرکت در جشنواره مجموع امتیازات به 5 تقسیم خواهد شد. در تعیین امتیاز گروه و دانشکده برتر فردی عضو هیئت علمی گروه و دانشکده محسوب می شود که با آن گروه ارتباط استخدامی داشته باشد.

فردی عضو هیئت علمی گروه و دانشکده محسوب می شود که حداقل از تاریخ استخدام در گروه یا دانشکده 9 ماه گذشته باشد و در مورد اعضای هیئت علمی بازنشسته حداقل 6 ماه در محدوده بررسی فعالیتها فعالیت داشته باشد. امتیاز نهایی کسب شده توسط گروه به تعداد اعضای هیات علمی گروه، تقسیم خواهد شد.