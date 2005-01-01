استقلال در انجام آزمايش دوپينگ همواره پيش قدم بوده است

سيد كاظم اوليايي معاون فرهنگي، اجتماعي باشگاه استقلال تهران ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" اظهارداشت: اعتراض ما برنوع برخورد ونحوه انجام اين آزمايش استواراست واينكه اين افراد با برخوردهاي نادرست خود جو ورزشگاه را برهم زده ومي توانستند مشكلات بسيارزيادي را بوجود آورند.

وي ادامه داد: باشگاه استقلال برانجام آزمايش دوپينگ اعتقاد داشته وهمواره دراين خصوص پيش قدم بوده است، اما نوع برخورد ماموران ستاد مبارزه با دوپينگ به شكلي بود كه مي توانست به مشكلي بزرگ تبديل شود.

اوليايي خاطرنشان كرد: اگر اين آقايان با يكي ازمسوولان تيم هماهنگي لازم را انجام مي دادند، بطورقطع هيچگاه شاهد بروز اتفاقاتي كه دراصفهان افتاد نمي شديم.

وي درخصوص ميزباني سپاهان گفت: آنها بسيارخوب ازعهده وظايف ميزباني برآمدند، ضمن اينكه جا دارد ازتلاشهاي آقاي ابروقويي نژاد كه دربراي حل فصل مشكلات پيش آمده نهايت تلاش را داشتند تقديرنمايم.

اوليايي در مورد عملكرد نيروي انتظامي نيزاظهارداشت: عملكرد اين نيروها درتمام طول حضورما در اصفهان بسيار خوب بود، اما دريك مورد كه آنهم حضور بيجا و مداخله گرانه آنها درهنگام آزمايش دوپينگ بود عملكرد خوب آنها را تحت الشعاع قرارداد. اين برخورد آنها براي ما قابل هضم نبود وانتظار داريم درمسابقات بعدي شاهد اينگونه برخوردها نباشيم.

وي در پايان در مورد برخورد قلعه نويي با سيد عباسي گفت: قلعه نويي زماني كه ديد قرباني به جاي لباس استقلال لباس سپاهان و سيدعباسي را پوشيده به اواعتراض كرد كه چرا لباس باشگاه را به تن ندارد. البته من اينگونه برخوردها راتاييد نمي كنم، اما بازيكنان بايد بهرحال تابع نظرمربي خود باشند.