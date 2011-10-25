به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به پرونده تیم فوتبال امید در کمیته انضباطی فیفا وارد فازهای تازه ای شده است که امیدواری را به دو وکیل سوئیسی فدراسیون فوتبال ایران برای برنده شدن در این پرونده بازگردانده است. هر چند که در این بررسی اثبات جعلی نبودن مدارک ارائه شده توسط فدراسیون فوتبال عراق بر پیچیدگی های این پرونده افزوده است.

در حال حاضر چهارموردی که باعث برتری ایرانی ها در این پرونده می شود عبارت است از:

1- تایید رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص احتمال خطایی که در رجیستر بازیکن عراقی برای بازی در ترکیب تیم امید این کشور در رقابتهای مقدماتی المپیک مقابل ایران انجام داده است. این موضوع درحالی است که این بازیکن درمسابقات مقدماتی زیر 17 سال آسیا در سال 2002 که در کشور قطر برگزار شد، با پیراهن شماره 16 و به عنوان کاپیتان به میدان رفت و این بدین معنی است که تاریخ تولد این بازیکن 1986 بوده در حالیکه تاریخ تولد او در بازی با ایران 1989 درج شده است.

2- رو شدن مدارکی که نشان می دهد مثنی خالد صالح در فصل 2000- 2001 با پیراهن تیم سامرا در رقابتهای لیگ برتر عراق بازی کرده و حتی دو گل نیز زده است که این گلها به نام وی ثبت شده است بنابرین اگر گذرنامه ای که سال تولد وی در آن 1989 قید شده ملاک قرار گیرد این بازیکن در 12 سالگی با بازی در لیگ برتر عراق موفق به گلزنی شده است!

3- مهمترین چیزی که در حال حاضر به نفع وکلای ایرانی خواهد بود حکم کمیته انضباطی فیفا مبنی بر احضار مثنی خالد صالح برای انجام تست دندان به منظور تعیین سن واقعی وی می باشد. چون با انجام این تست ضریب خطا در تعیین سن دقیق فرد حداکثر 3 ماه خواهد بود. البته در مواردی که سن فرد زیر 20 سال باشد برای تعیین سن دقیق وی از تست x-ray استفاده می شود.

کمیته انضباط فیفا در این خصوص از فدراسیون فوتبال عراق خواسته که این بازیکن برای انجام آزمایش دندان که از دندانهای اسپرال و ردیال وی صورت می گیرد خود را به آزمایشگاه Expert Forensic laboratory معرفی کند. رئیس این آزمایشگاه دکتر جایلز بوده که خود از اعضای ارشد اسکاتلندیارد در این خصوص است بنابراین امکان مخدوش شدن نتیجه این آزمایش به هیچ وجه وجود نخواهد داشت و اعلام نتیجه این آزمایش امتیاز بزرگی برای ایرانی ها خواهد بود.

4- با توجه به خودداری فدراسیون فوتبال عراق و همچنین AFC از ارائه کپی پاسپورت این بازیکن که مربوط به سال 2002 می شود به کمیته انضباطی فیفا، وکلای فدراسیون فوتبال ایران به شماره پاسپورت این بازیکن در سال 2001 دست پیدا کرده و آن را در اختیار کمیته انضباطی فیفا قرار داده اند.

اما تنها موردی که وکلای فدراسیون فوتبال عراق به آن استناد می کنند گذرنامه ای است که در سال 2005 به نام مثنی خالد صالح صادر شده و مدت اعتبار آن نیز یک سال بوده است. نکته جالب در خصوص این گذرنامه این است که این گذرنامه توسط خود وزارت امور خارجه عراق صادر شده و تاریخ تولد این بازیکن در آن 1989 قید شده است.

این موضوع در حالی است که در گذرنامه فعلی مثنی خالد صالح که در سال 2008 صادر شده و تا سال 2016 اعتبار دارد تاریخ تولد وی نیز 1989 ثبت شده است. مدرک ترجمه و تایید شده دیگری که عراقی ها به عنوان یکی دیگر از مدارک مهم خود در این خصوص به کمیته انضباطی فیفا ارائه داده اند مربوط به اداره سجلات (ثبت احوال ) عراق می شود که در آن تاریخ صحیح تولد این بازیکن 1989 تایید و ثبت شده است.

عراقی ها با ارائه این دو مدرک تاکید می کنند که کلیه مدارکشان در خصوص سن این بازیکن قانونی بوده وهیچ مدرک جعلی در این خصوص وجود ندارد بنابراین هیچ تخلفی در این زمینه متوجه فدراسیون فوتبال عراق نمی شود.

نکته جالب در این خصوص این است که در حالیکه شکایت فدراسیون فوتبال ایران از تیم امید عراق درکمیته انضباطی فیفا پیگیری می‌شود، مسئولان برگزاری مسابقات انتخابی المپیک 2012 در یک اقدام معنادار امیر حسین کریم پور را که یک ایرانی است به عنوان ناظر دیدار تیم‌های المپیک عراق و استرالیا انتخاب کرده اند که این موضوع بر پیچیدگی‌های این پرونده افزوده است.

این مسابقه به دلیل مشکلات میزبانی عراق، روز 23 نوامبر(دوم آذرماه) در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود که دومین دیدار دو تیم در مرحله سوم انتخابی المپیک 2012 لندن است.

در حال حاضر با توجه به اینکه حدود یک ماه دیگر تا بازی تیم‌های فوتبال امید عراق و استرالیا باقی مانده است وکلای سوئیسی فدراسیون فوتبال اخیرا برای جلوگیری از اتلاف وقت توسط عراقی‌ها این پرونده را علاوه بر کمیته انضباطی فیفا در کمیته استیناف فیفا نیز به جریان انداخته اند.