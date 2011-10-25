"منصور ارباب سیار" فرد متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان در آمریکا روز گذشته در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد و اتهامات وارد به خود را رد کرد.

دادستان فدرال آمریکا اعلام کردند منصور ارباب ‌سیار که در 29 سپتامبر در فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک دستگیر شد، روز دوشنبه (2 آبان، 24 اکتبر) برای رسیدگی به اتهام خود در دادگاه حاضر شد. این فرد 56 ساله که خودروهای دست دوم را معامله می ‌کرد متهم به این شده که از اوباش مکزیکی خواسته "عادل الجبیر" سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند.

تصویر نقاشی ارائه شده از ارباب سیار در رسانه های آمریکایی در هنگام حضور در دادگاه

وزارت دادگستری امریکا 11 اکتبر ادعا کرد که ارباب ‌سیار از حق خود برای داشتن وکیل چشم پوشی کرده و به دست داشتن در این توطئه قتل اعتراف کرده است.

در همین رابطه امروز سه شنبه شبکه تلویزیونی خبر آسیا در کوالالامپور در پایگاه اینترنتی خود نوشت: منصور ارباب سیار که ماه گذشته در فرودگاه بین المللی جان اف کندی دستگیر و بهانه ای برای تدوین نمایشنامه ای علیه تهران شد، اتهامات وارده را رد کرد.

ارباب سیار روز گذشته هنگامی که دادگاه از وی خواست از خود دفاع کند، گفت که "هیچ گناهی" مرتکب نشده است. وی در این جلسه چیز دیگری عنوان نکرد و بعد از این سخنان به سلولش بازگشت داده شد و "جان کینان" قاضی این پرونده عنوان کرد که جلسه بعدی دادگاه در اوایل ماه ژانویه سال 2012 آغاز و به مدت 3 تا 4 هفته ادامه می یابد.

این در حالی است که چند روز قبل رویترز با ارائه گزارشی دقیق از خصوصیات ارباب سیار نوشته بود که وی نمی تواند یک عامل اطلاعاتی باشد.

رویترز در گزارش خود آورده بود: ارباب سیار در زندگی شخصی فردی بی نظم بوده و از همین رو چنین فردی نمی تواند مسئولیت انجام یک عملیات مهم را بر عهده داشته باشد.

سه تصویر مختلف از منصور ارباب سیار

"ماکیل هامائویی" از دوستان ارباب سیار درباره او می گوید: او یک آدم تکراری بود. او یک انسان وظیفه نشناس و پرحرف بود و به نظر من ماموران سری نمی توانند چنین ویژگی هایی داشته باشند.

آمریکا مدعی شده که در یک سال گذشته ارباب سیار چندین بار به مکزیک سفر کرده تا در آنجا بتواند افرادی را برای ترور سفیر عربستان به خدمت بگیرد.

رویترز می نویسد: ماموران مخفی غالبا افرادی بسیار منظم هستند، اما ارباب سیار فردی میگسار بود و در نوشیدن مشروبات الکلی زیاده روی می کرد. علاوه بر این وی چندین بار به دلیل رانندگی بدون مجوز از سوی پلیس جریمه شده بود و این در حالی است که یک مامور مخفی هیچگاه بهانه ای به دست پلیس نمی دهد.