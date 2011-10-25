محرومیت داوران به خاطر مدیریت آنها بود نه قضاوتشان/ کسی دخالت نکند

حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری حواشی دیدار مهرام و فولاد ماهان در چارچوب هفته نخست رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر اظهار داشت: وقتی در جریان بازی مربی و بازیکن از حد خود خارج می‏شوند داور موظف است با ادب و متانت به آنها تذکر دهد اما در صورت تکرار این حرکت و طبق قوانین داور باید به افراد خاطی اخطار دهد و در صورت تکرار دوباره با تکنیکال فول با آنها برخورد کند.

وی با بیان اینکه این گفته من نیست و قانون روی آن تاکید دارد، ادامه داد: توجه به این موارد مدیریت خوب داوران را در جریان یک بازی موجب می‏شود. این در حالی است که داوران دیدار دو تیم مهرام و فولاد ماهان مدیریت خوبی برای اداره بازی نداشتند و همین مسئله موجب نارضایتی شد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال ضمن تاکید بر اینکه از نحوه قضاوت داوران این بازی رضایت دارد، یادآور شد: در این بازی و در مجموع 52 فول گرفته شد که فقط سه چهار مورد آنها حرف و حدیث داشت اما سایر فول‎ها بدون اشکال و درست بود و باعث شد قضاوت رضایت بخشی داشته باشند برعکس مدیریت‎شان که اصلا راضی کننده نبود.

نوربخش با تاکید بر اینکه در جریان بازی هیچ فردی حق دخالت در کار داور و اعتراض به داور را ندارد، اظهارداشت: تذکر به داور در میان دو تیمه و پس از اتمام مسابقه و توسط شخص من و ناظر بازی باید انجام شود. در جریان بازی حتی ناظر هم نمی‌تواند نسبت به عملکرد داور واکنشی نشان دهد و تذکر بدهد چه برسد به بازیکن و مسئولان کادر فنی تیم‎ها که روی نیمکت نشسته‎اند.

وی تصریح کرد: اعتراض بازیکنان و مربیان در جریان بازی و نسبت به عملکرد داور تنها باعث لطمه زدن به خودشان می‌شود. چون ما طبق قانون عمل می‎کنیم و قانون بسکتبال می‎گوید به افراد معترض در جریان بازی ابتدا تذکر داده شود، سپس اخطار و در نهایت تکنیکال فول.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال گفت: ما به دنبال حقانیت هستیم و جز خدا از کسی واهمه نداریم اما اینکه در جریان بازی مدام به عملکرد داور اعتراض می‎شود و از ما خواسته می‏شود به آن رسیدگی کنیم، درست نیست چون همانطور که گفتم در جریان بازی کسی حق دخالت ندارد.

حسن نوربخش در پایان اظهارداشت: داور کامل باید در کنار قضاوت عادلانه مدیریت صحیحی هم در جریان بازی داشته باشد در غیراین صورت نمی‏توان از عملکرد او رضایت کامل داشت چون باعث اختلاف می‏شود. در هرصورت دوست نداشتیم لیگ برتر 90 با اینگونه حواشی آغاز شود. امیدواریم در سایر هفته‏ها چنین مشکلاتی نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری دیدار تیم‏های مهرام تهران و فولاد ماهان در هفته نخست رقابت‏های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‏های کشور که به خاطر چگونگی عملکرد داوران با واکنش‎ها و اعتراضاتی همراه بود، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال داوران این دیدار را به محرومیت 2 جلسه‏ای از قضاوت در رقابت‏های لیگ برتر محکوم کرد ضمن اینکه بر اساس رای صادر شده مسئولان و بازیکنان تیم مهرام هم به شرکت در نشست 8 آبان‎ماه کمیته انضباطی احضار شدند.