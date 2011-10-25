محرومیت داوران به خاطر مدیریت آنها بود نه قضاوتشان/ کسی دخالت نکند

حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری حواشی دیدار مهرام و فولاد ماهان در چارچوب هفته نخست رقابتهای بسکتبال لیگ برتر اظهار داشت: وقتی در جریان بازی مربی و بازیکن از حد خود خارج میشوند داور موظف است با ادب و متانت به آنها تذکر دهد اما در صورت تکرار این حرکت و طبق قوانین داور باید به افراد خاطی اخطار دهد و در صورت تکرار دوباره با تکنیکال فول با آنها برخورد کند.
وی با بیان اینکه این گفته من نیست و قانون روی آن تاکید دارد، ادامه داد: توجه به این موارد مدیریت خوب داوران را در جریان یک بازی موجب میشود. این در حالی است که داوران دیدار دو تیم مهرام و فولاد ماهان مدیریت خوبی برای اداره بازی نداشتند و همین مسئله موجب نارضایتی شد.
رئیس کمیته داوران فدراسیون بسکتبال ضمن تاکید بر اینکه از نحوه قضاوت داوران این بازی رضایت دارد، یادآور شد: در این بازی و در مجموع 52 فول گرفته شد که فقط سه چهار مورد آنها حرف و حدیث داشت اما سایر فولها بدون اشکال و درست بود و باعث شد قضاوت رضایت بخشی داشته باشند برعکس مدیریتشان که اصلا راضی کننده نبود.
نوربخش با تاکید بر اینکه در جریان بازی هیچ فردی حق دخالت در کار داور و اعتراض به داور را ندارد، اظهارداشت: تذکر به داور در میان دو تیمه و پس از اتمام مسابقه و توسط شخص من و ناظر بازی باید انجام شود. در جریان بازی حتی ناظر هم نمیتواند نسبت به عملکرد داور واکنشی نشان دهد و تذکر بدهد چه برسد به بازیکن و مسئولان کادر فنی تیمها که روی نیمکت نشستهاند.
وی تصریح کرد: اعتراض بازیکنان و مربیان در جریان بازی و نسبت به عملکرد داور تنها باعث لطمه زدن به خودشان میشود. چون ما طبق قانون عمل میکنیم و قانون بسکتبال میگوید به افراد معترض در جریان بازی ابتدا تذکر داده شود، سپس اخطار و در نهایت تکنیکال فول.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال گفت: ما به دنبال حقانیت هستیم و جز خدا از کسی واهمه نداریم اما اینکه در جریان بازی مدام به عملکرد داور اعتراض میشود و از ما خواسته میشود به آن رسیدگی کنیم، درست نیست چون همانطور که گفتم در جریان بازی کسی حق دخالت ندارد.
حسن نوربخش در پایان اظهارداشت: داور کامل باید در کنار قضاوت عادلانه مدیریت صحیحی هم در جریان بازی داشته باشد در غیراین صورت نمیتوان از عملکرد او رضایت کامل داشت چون باعث اختلاف میشود. در هرصورت دوست نداشتیم لیگ برتر 90 با اینگونه حواشی آغاز شود. امیدواریم در سایر هفتهها چنین مشکلاتی نداشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری دیدار تیمهای مهرام تهران و فولاد ماهان در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور که به خاطر چگونگی عملکرد داوران با واکنشها و اعتراضاتی همراه بود، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال داوران این دیدار را به محرومیت 2 جلسهای از قضاوت در رقابتهای لیگ برتر محکوم کرد ضمن اینکه بر اساس رای صادر شده مسئولان و بازیکنان تیم مهرام هم به شرکت در نشست 8 آبانماه کمیته انضباطی احضار شدند.
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