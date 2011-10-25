اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدار حساس عصر فردای تیم‌های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات فارس اعلام شد.

در حالی که دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات فارس از مرحله چهارم یا یک شانزدهم نهایی مسابقات بیست و پنجمین دوره جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15عصر فردا چهارشنبه چهارم مهر ماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌شود، این دیدار را محمد کمانی قضاوت می‌کند.



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، کمانی را در این دیدار حساس از مرحله یک شانزدهم جام حذفی بهنام حسین‌نقوی به عنوان کمک اول، محمدرضا مازندرانی به عنوان کمک دوم و جمشید محمدی به عنوان داور چهارم همراهی می‌کنند، ضمن اینکه خداداد افشاریان ناظر این دیدار است.



عضویت فوتبالیست قمی در تیم ملی در مسابقات جوانان آسیا



فوتبالیست قمی با قرار گرفتن در لیست‌ نهایی تیم ملی فوتبال جوانان در فوتبال جوانان آسیا به میدان می‌رود.



تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان برای حضور در مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا، از روز نهم آبان ماه میزبان پیکارهای مقدماتی فوتبال قهرمانی جوانان آسیا خواهد بود و تیم ملی برای صعود به مرحله نهایی با حریافن خود مسابقه می دهد.



در بین نفرات انتخاب شده برای حضور در این رقابت‌ها از سوی کادر فنی تیم ملی جوانان کشورمان، داود بهادری فوتبالیست جوان و آینده‌دار استان قم نیز حضور دارد تا با تیم ملی در راه کسب جواز صعود به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جوانان قهرمانی قاره کهن تلاش کند.



عیادت مسئولان ادره کل ورزش و جوانان استان قم از ملی‌پوش صبا



مسئولان ادره کل ورزش و جوانان استان قم از ملی‌پوش صبای قم در لیگ برتر فوتسال کشور عیادت کردند.



سعید تقی‌زاده بازیکن موثر و ارزنده تیم فوتسال صبای قم به دلیل آسیب دیدگی شدید در دیدار هفته هفتم صبای قم مقابل دبیری تبریز، این روزها در بستر است و به همین دلیل مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان قم از نزدیک با وی گفتگویی صمیمانه داشتند.



به همین منظور عباس جهان‌بینی، مدیر کل ورزش و جوانان استان قم به همراه سیدمهدی غیاثی، سرمربی تیم فوتسال صبا و چند تن دیگر از مسئولان ادراه ورزش و جوانان در منزل سعید تقی‌زاده حضور یافته و از نزدیک آخرین وضعیت این بازیکن را در جریان قرار گرفتند.



تقی‌زاده که در رقابت‌های سه فصل اخیر لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور هموازه جزو بهترین بازیکنان تیم‌های نماینده قم در لیگ برتر فوتسال بوده است، در هفته هفتم لیگ برتر با بدشانسی بزرگی مواجه شد و بازی‌های تیم ملی را نیز از دست داد.



سعید تقی‌زاده در حال حاضر دوران نقاهت را سپری می‌کند و به احتمال فراوان از هفته دهم لیگ برتر فوتسال بار دیگر می‌تواند با رهایی از بند آسیب دیدگی به ترکیب تیم فوتسال صبای قم در لیگ برتر کشور به میدان مصاف با رقبا برود.

