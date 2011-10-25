هفت هزار همدانی در آیین آغاز به کار جشنواره تئاتر کودک شرکت می کنند

مجید فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم آغازین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان عصرروز 15 آبان ماه همزمان با عید قربان در سالن 15 هزار نفری پیام همدان برگزار می شود.

فروتن اظهار داشت: در جشنواره تئاتر امسال 300 مهمان حضور دارند که 30 نفر آنها از مهمانان خارجی جشنواره هستند .

وی با اعلام نام کشورهای شرکت کننده در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان افزود: دانمارک، نروژ، فرانسه، آفریقای جنوبی و کانادا و گروه های نمایشی از استان های قم، تهران و اصفهان در بخش مسابقه بین الملل و هشت گروه نمایشی از ایران، شامل دو گروه از همدان، دو گروه از اصفهان، سه گروه از تهران و یک گروه از خراسان رضوی در بخش مسابقه ایران شرکت کرده اند .

وی عنوان کرد: در ایام جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان کارگاه های آموزشی تئاتر توسط استادان ایرانی و خارجی در سالن آمفی تئاتر کانون همدان برگزار می شود .

فروتن با بیان اینکه امسال دو جایزه در کنار جوایز اصلی جشنواره به نمایش ها اهدا می شود، افزود: جایزه تماشاگران به بهترین نمایش و جایزه نمایش منتخب داوران کودک و نوجوان در مراسم پایانی به برگزیدگان اهدا می شود .

وی از اجرای روزانه سه سانس نمایش در هر سالن خبر داد و افزود: 24 هزار بلیت در ایام جشنواره به چاپ می رسد نیمی از بلیت های سانس های دوم و سوم سالن ها در اختیار کارمندان دولت قرار می گیرد و 20 درصد از مجموع تعداد بلیت ها به مردم فروخته می شود .

فروتن از اختصاص شش سالن به اجرای نمایش های جشنواره خبر داد و افزود: گروه های شرکت کننده در سالن مجتمع بوعلی سینا و سالن های آمفی تئاتر کانون، تالار فجر، شهید آوینی و مهدیه در روزهای جشنواره به اجرای نمایش می پردازند .