فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشکده های دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، اضافه کرد: تاکنون 3 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه فرهنگ و هنر برگزار شده است اما امسال در شورای فرهنگی این دانشگاه مصوبه ای را معین کردیم که کرسیها در سطح دانشکده ها هم برگزار شوند.

وی افزود: دانشگاه فرهنگ و هنر 4 دانشکده دارد که 4 کرسی در این دانشکده ها برگزار می شود و با برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشکده ها نیاز آنها هم می تواند به عنوان یک موضوع مطرح شود.

رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان با اشاره به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در حلقه های کوچکتر دانشجویی، تاکید کرد: وقتی حلقه های دانشجویی در کرسیها به 100 تا 200 نفر برسد دانشجویان در آن می توانند فعالیت بیشتری انجام دهند تا در جمعهایی از این کرسیها که هزار دانشجو در آن مشارکت دارند.

مظفر بر این باور است که در کرسیهایی که تعداد زیادی دانشجو شرکت می کند بحث به کسی نمی رسد و امکان فعالیت و شرکت در مباحث برای بیشتر دانشجویان فراهم نمی شود.