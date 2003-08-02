رژيم صهيونيستي بايد از اقدامات سركوبگرانه عليه زندانيان فلسطيني پرهيز كند

به گزارش خبرگزاري مهر، جنبش جهاد اسلامي با صدور بيانيه اي كه يك نسخه ازآن ازطريق نمابردراختيار خبرگزاري فرانسه قرار گرفت به رژيم صهيونيستي هشدار داد: اقدامات تجاوزگرانه عليه زندانيان فلسطيني آتش بس اعلام شده ازسوي گروههاي جهادي فلسطين را تهديد خواهد كرد.

برپايه اين گزارش، رهبران جنبش جهاد اسلامي تاكيد كردند كه هرگز دربرابر اين گونه تجاوزات مداوم رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين و زندانيان دست بسته عمل نخواهد كرد .

اين جنبش دراين بيانيه خواستار آزادي كليه زندانيان فلسطيني شدند واعلام كردند: اقدامات تجاوزگرانه وتروريستي رژيم صهيونيستي برضد زندانيان فلسطيني خط قرمزي است كه ما را به جهتي سوق مي دهد تا شمارش معكوس توقف عمليات عليه نيروهاي اشغالگر صهيونيست را آغاز كنيم .

اين جنبش دربخشي ديگراز بيانيه خود ضمن اعلام همبستگي كامل با ملت فلسطين و نيزحمايت اززندانيان فلسطيني تاكيد كرد:جنبش جهاد اسلامي با تمام وسائلي كه دراختيار دارد براي آزادي زندانيان فلسطيني تلاش خواهد كرد.

اين درحالي است كه نيروهاي اسراييلي روزجمعه شماري از زندانيان فلسطيني را درزندان عسقلان مورد ضرب وشتم قرار داده كه براثر آن دهها فلسطيني زخمي شدند .

به دنبال اين اقدام صهيونيست ها، جنش جهاد اسلامي از گروههاي جهادي فلسطين خواست تا دراقدامي هماهنگ با زندانيان فلسطيني دربند اسراييل اعلام همبستگي نمايند و نسبت به عواقب اين اقدام تجاوزكارانه و سركوبگرانه نيروهاي رژيم صهيونيستي به مسوولان اين رژيم هشدار بدهند.

زندانيان فلسطيني روز گذشته (جمعه) دراعتراض به رفتاروحشيانه نظاميان صهيونيست دست به اعتصاب غذا زدند كه درپي آن زندانبانان صهيونيست با آنها درگيرشدند و به زدو خورد با يكديگر پرداختند .