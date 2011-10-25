عبدالله امینی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه شهروندان اردبیلی برای تعویض این اسناد شناسایی، کارتهای ملی موجود در دست شهروندان را که تاریخ انقضای آن گذشته است، معتبر اعلام کرد.

وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورد اعتبار کارتهای ملی اظهار داشت: با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به ادارات و سازمانهای دولتی این کارتها تا زمان صدور کارت هوشمند معتبر بوده و خدمات این کارت طبق سالهای گذشته در ارگانهای مختلف بدون هیچ مشکلی ارائه می شود.

مدیرکل سازمان ثبت احوال استان با بیان اینکه ارائه خدمات ادارات دولتی بر اساس کد پستی صورت می گیرد، افزود: کسانی که به دلایلی مجبور به مهاجرت درون استانی یا برون استان یا حتی خارج از کشور شده اند، باید با مراجعه به ادارات ثبت احوال در محل اقامت خود نسبت به تغییر آدرس و کدپستی خود اقدام کنند.

به گفته وی با اطلاع تغییر آدرس خدمات مبتنی بر کدپستی برای آنها مهیا می شود و اگر اقدامی در این مورد انجام ندهند مسئولیت هرگونه اختلال در ارائه خدمات به پای خود فرد خواهد بود.

امینی داشتن کدپستی محل اقامت جدید را لازمه ارائه خدمات عنوان کرد و یادآور شد: برای دریافت گواهینامه رانندگی، پاسپورت، خدمات بانکی و غیره باید کدپستی محل اقامت جدید ارائه شود تا افراد دچار مشکلات بعدی اعم از عدم دریافت خدمات در مهلت مقرر نشوند.

تغییر سنی مستلزم داشتن حکم از دادگاه است

وی با تشریح قوانین تعویض شناسنامه اضافه کرد: شهروندان در طول زمان به دلایلی نظیر دریافت شناسنامه جدید، مخدوش شدن و آسیب به شناسنامه و... مجبور به تعویض شناسنامه خود می شوند که برای دریافت این خدمات نباید مبلغ اضافی پرداخت کنند.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده ای از مراجعان این سازمان، شهروندانی هستند که تمایل دارند سن خود را در شناسنامه تغییر دهند، ابراز داشت: سازمان ثبت احوال کشور به تمام اسناد خود پایبند بوده و هیچگونه تغییری در سن ایجاد نمی کند.

وی عنوان کرد: برای تغییر سن افراد باید دادگاه های صالحه حکم دهند تا اینکار صورت بگیرد و سازمان ثبت احوال حق هیچگونه تغییری را ندارد.