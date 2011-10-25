به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شجاعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی پلیس اظهار داشت: در 6 ماهه نخست امسال 6 هزار و 832 نفر در تصادفات برون شهری جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.4 درصد کاهش داشته است. در این مدت 6 هزار و 832 تصادف در جاده‌های کشور، سه هزار و 194 تصادف در شهرها و هزار و 97 تصادف در جاده های روستایی رخ داد. همچنین در این مدت استان خراسان رضوی با 990 نفر تلفات رکورددار بیشترین تصادفات منجر به مرگ بود و پس از آن تهران با 925 و فارس با 869 نفر در رتبه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که آمار تهران پس از جدایی کرج کاهش یافته است در غیر این صورت تهران رکورددار تلفات حوادث رانندگی بود.

وی ادامه داد: استان خراسان جنوبی با 38.1 درصد، مرکزی با 36.8 درصد و هرمزگان با 29.8 بیشترین کاهش تلفات را در 6 ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که کمترین تلفات رانندگی به ترتیب در اختیار استانهای کهکیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان جنوبی است.

مرگ 41 درصد رانندگان در تصادفات

رئیس سازمان پزشکی قانونی به میزان تلفات حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع تصادفات منجر به مرگ 41 درصد مرگ و میرها مربوط به راننده، 21 درصد عابران پیاده ، 36.4 درصد سرنشینان خودرو و موتورسیکلت است. همچنین 8.4 درصد از کشته شدگان را افراد زیر10 سال ، 6 درصد 11 تا 17 سال، 33.3 درصد افراد 18 تا 29 سال و 28.7 درصد را افراد 40 تا 49 سال تشکیل می دهند.

برخورد دو وسیله نقلیه مهمترین نحوه وقوع تصادف

شجاعی در مورد نحوه وقوع تصادفات در 6 ماهه نخست امسال نیز گفت: 47 درصد تصادفات ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 21.2 درصد برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده، 21.7 درصد واژگونی بوده است. ضمن اینکه 37.7 درصد خودروهای تصادفات را سواری ، 29.3 موتورسیکلت، 71 درصد وانت و 1.6 درصد را اتوبوس و مینی بوس تشکیل می دهند.

وی در مورد علت فوت افراد در تصادفات نیز گفت: 54.7 درصد کشته های حوادث ترافیکی به علت ضربه به سر، 23.6 درصد شکستگی های متعدد ، 8.2 درصد خونریزی و 7.7 درصد نیز به علت های مختلف جان خود را از دست داده اند. ضمن اینکه در این مدت 162 هزار و 817 نفر نیز در تصادفات مصدوم شده اند که بیشتر آنها را مردان تشکیل می دهند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی 51.4 درصد مرگ و میرها را در محل حادثه اعلام و تاکید کرد: 8.4 درصد کشته ها حین انتقال و 39.1 نیز جان خود را در بیمارستان از دست می دهند.