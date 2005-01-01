تلخ وشيرين هاي سال 2004 به روايت رسانه ها

سال 2004 يكي از سالهاي پر افت و خيز خبري بود و بسياري از تحولاتي كه زندگي ساكنان اين كره خاكي را تحت تاثير قرار داد در همين سال رخ داد ولي اين اخبار عجيب و درعين حال تاثر انگيز داري جنبه هاي آموزنده نيز بوده است:

تحولات فلسطين: ترور شيخ احمد ياسين و عبدالعزيزالرنتيسي و مرگ مشكوك ياسر عرفات وصدور راي دادگاه لاهه در عدم مشروعيت احداث ديوار نژاد پرستانه حائل:



يكي ازمهترين حوادثي كه درصحنه فلسطين روي داد، مرگ مشكوك ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، ترور وحشيانه شيخ احمد ياسين رهبر معنوي جنبش حماس و عبدالعزيز الرنتيسي رهبر حماس در نوارغزه است .

درسوم فروردين (22مارس 2004 ميلادي) خبر تروروحشيانه رهبرمعنوي جنبش حماس و جمعي از همراهانش مقامات بسياري از كشورهاي اسلامي را به واكنش واداشت.



دراين روزبالگردهاي رژيم صهيونيستي، شيخ ‌احمد ياسين رهبر معنوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس را به هنگام خروج از مسجد مورد هدف قرار دادند كه به شهادت وي و 9 نفرازهمراهانش ازجمله فرزند وي انجاميد.

بسياري ازمقامات، شخصيتها، سازمانها وارگانها وتشكلهاي سياسي كشور اين اقدام جنايتكارانه را قويا محكوم كرده و آن را زمينه ساز افزايش دامنه مبارزه مقدس فلسطيني ها و گسترش موج اسلام گرايي و حق طلبي درسراسر جهان دانستند.



مدت زماني كوتاهي از اين عمليات تروريستي اسراييل نگذشته بود كه دربيست ونهم فروردين (17 آوريل 2004ميلادي )عبدالعزيزالرنتيسي رهبرجنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درنوار غزه درحمله موشكي هلي كوپترهاي رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد.



اين رهبربرجسته حماس كمتر ازيك ماه پس از شهادت بنيانگذار اين جنبش شهيد شيخ احمد ياسين هدف حمله وحشيانه بالگردهاي اسراييل قرار گرفت و به شهادت رسيد.

يكي ازديگر ازمهمترين تحولات قابل ذكر درصحنه فلسطين، مرگ مشكوك ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين است كه همچنان افكار عمومي مردم فلسطين و گروههاي جهادي معتقدند كه عرفات براثر سمي كه صهيونيستها به آن خورانده اند كشته شده است.

محمدعبدالرئوف قدوره معروف به ياسرعرفات درسال 1929 در قاهره به دنيا آمد و در11 نوامبر 2004 (21 آبان ماه ) بر اثر بيماري دربيمارستان نظامي پرسي درحومه پاريس در گذشت.

جسد عرفات پس ازتشييع گسترده درمصر درجمع رهبران جهان به شهر رام الله دركرانه باختري رود اردن منتقل شد و در سراي ابديش درمقر استانداري تشكيلات خودگردان فلسطين به خاك سپرده شد.



يكي ديگراز مهمترين مساله فلسطين بحث احداث ديوارحائل است كه رژيم صهيونيستي درحال ساخت آن دركرانه باختري رود اردن است.كشورهاي عربي تصميم گرفتند پرونده ديوار حائل را به شوراي امنيت سازمان ملل ببرند تا از آنجا به دادگاه لاهه سپرده شود تا درمورد مشروعيت اين ديوار راي صادر شود .



سرانجام پس ازشش ماه كشمكش 14 قاضي دادگاه بين المللي لاهه 9 جولاي (19 تيرماه) به عدم مشروعيت احداث ديوارحائل درسرزمين هاي اشغالي فلسطين راي دادند واز رژيم صهيونيستي خواستند با توقف ساخت اين ديوار به خسارت ديدگان فلسطيني غرامت پرداخت كند.



دادگاه بين المللي لاهه پس ازچند ماه بررسي پرونده ديوارحائل با صدورراي، احداث اين ديوار را كه رژيم صهيونيستي درحال ساخت آن درسرزمين فلسطينيها است، غير قانوني دانست و ازاين رژيم خواست با برچيدن اين ديوار خسارت آن را به خسارت ديدگان فلسطيني پرداخت كند.



تحولات آمريكا:انتخابات رياست جمهوري آمريكا ، مرگ چهلمين رئيس جمهوري آمريكا ، استعفاي شماري از مقامات آمريكايي، رسوايي نيروهاي آمريكايي درزندان ابوغريب عراق:



در12آبان ماه (مصادف با دوم نوامبر 2004) حدود 156ميليون آمريكايي براي انتخاب چهل وچهارمين رئيس جمهوري آتي كشورشان به پاي صندوق راي رفتند .انتخاباتي كه رقابت شديد ميان نامزدها درآن پيش بيني مي شد ونمونه آن كمتردرتاريخ اين كشوربه ثبت رسيده است.

ازطيف جمهوري خواهان جرج بوش 58 ساله و ازجناح دمكراتها جان كري 60 ساله تا آخرين لحظه به رقابت هاي فشرده انتخاباتي خود ادامه دادند وتلاش كردند درتمام زمينه ها راي دهندگان مردد آمريكايي را قانع سازند تا به نفع شان راي دهند.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با پيروزي در سي ايالت و كسب 59,117,523 يعني پنجاه و يك درصد آراء و كسب دويست و هفتادو نه راي الكترال به عنوان چهل و هفتمين رئيس جمهور آمريكا انتخاب شد .

جان كري نامزد دموكراتها با پيروزي در بيست ايالت و كسب 55,557,584 آراء يعني چهل و هشت درصد آراء و كسب دويست و پنجاه و دو راي الكترال از رقيب جمهوريخواه خود شكست خورد .

بوش با كسب 51%-48% آراء پانزدهمين رئيس جمهوري است كه براي بار دوم به عنوان رئيس جمهوري آمريكا انتخاب مي شود و براي اولين بار از زماني كه پدرش در سال 1988 رياست جمهوري آمريكا را بر عهده داشت توانست با كسب راي اكثريت مردم و راي الكترال به پيروزي برسد و همچنين توانسته است اكثريت را در مجلس نمايندگان و سنا حفظ كند.



يكي ازديگرازمسائل مهم در آمريكا مساله كناره گيري شماري از اعضاي تيم جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا است.كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا وسرلشكر بازنشسته و شصت و پنجمين وزير خارجه ايالات متحده درنامه اى به رئيس جمهور اين كشور از ادامه همكاري با مقامات كاخ سفيد دردولت دوم جمهوريخواهان به رهبري جرج بوش انصراف داد و از عضويت خود در دولت دوم جرج دبليو بوش استعفا داد .



گرچه اين استعفا دركابينه بوش پسر يك مسئله عادي است و نمي توان براي آن هيچ بهانه سياسي تراشيد ولي انتظار مي رود با رفتن كبوتر دولت بوش بازي ديگر مانند وزير دفاع فعلي جايگزين پاول شود .

جرج تنت رئيس سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) پس ازهفت سال فعاليت جاسوسي درسازمان سيا ازسمت خود به عنوان رئيس اين سازمان استعفا كرد. گفته مي شود تنت در سال 1997 درزمان رياست جمهوري بيل كلينتون دست به تغييرات گسترده اي در سازمان جاسوسي آمريكا زد.

سازمان جاسوسي آمريكا دردوره رئيس جمهوري جرج بوش به خاطر ناتواني درخنثي كردن حادثه 11 سپتامبر 2001 ونيز گزارشهاي اشتباه خود درمورد وجود سلاحهاي كشتار جمعي درعراق با موجي از انتقادات شديد مردم آمريكا مواجه شد.همچين يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمريكا گفته بودريچارد آرميتاژمعاون وزير امورخارجه آمريكا از مسئوليت خود استعفا داده است.



رونالد ريگان چهلمين رييس جمهور آمريكا و پيرترين ساكن كاخ سفيد درسن 93 سال درگذشت .ريگان رئيس جمهور سابق آمريكا و بزرگترين حامي صدام در زمان حمله اين كشور به ايران به شدت بيمار شد و اومدتها پيش از بيماري آلزايمر رنج مي برد .وي كه ستاره سينما و رئيس جمهور سابق آمريكا بود در ماه نوامبر سال 1994 اعلام كرد كه بيماري آلزايمر دارد و اين بيماري در مراحل اوليه قرار دارد. ريگان 93 ساله از سال 1981 تا سال 1989 به مدت دو دوره دركاخ سفيد به عنوان رئيس جمهور آمريكا خدمت كرد اين زمان مصادف بود با جنگ عراق و ايران.وي در دوران اين جنگ از هيچ تلاشي براي كمك به رژيم غاصب صدام فروگذار نكرد.ريگان پيرترين رئيس جمهور آمريكا بود كه در سن 80 سالگي دوره دوم رياست جمهوري خود را به پايان رساند.



وي با خوشبيني هاي خود توانست اوضاع ملتي را كه از گرداب جنگ ويتنام رها شده بودند و از مسائل و مشكلات مهمي رنج مي بردند، را سرو سامان دهد. ريگان بيش از ديگر روساي جمهور آمريكا زندگي كرد و در سال هاي انتهاي عمرش دچار بيماري آلزايمر بود.

در گزارشي محرمانه اي كه يك روزنامه انگليسي فاش ساخت نشانه هاي جديدي از شكنجه و رفتار نادرست سربازان آمريكايي با زندانيان عراقي منتشر شد كه فرماندهان رده بالاي ارتش آمريكا را متهم به ضعف و شكست مي كرد.



روزنامه انگليسي گاردين نوشت: طبق يك بررسي نظامي كه نشان مي داد تصاوير منتشر شده از اين موضوع فقط بخش كوچكي از رفتارهاي تاسف بار آمريكاييان با زندانيان عراق است، آزارهاي اين گروه نوعي رفتار ساديسميك(ديگر آزارانه) و جنايتكارانه بوده است. همچنين اخباري رسيده است كه طبق آنها شش تن از سربازان انگليسي كه در اين امرنقش داشتند، بازداشت شده اند.

كارشناسان حقوقي انگليس شب گذشته هشدار دادند كه چنانچه ثابت شود سربازان انگليسي نيز در اين امر دست داشته اند، در دادگاه جرايم جنگي مجازات خواهند شد.

اخبار منتشره دررسانه هاي بين المللي مبني بر اعمال شكنجه واذيت وآزار زندانيان عراقي توسط نيروهاي اشغالگر موجي از نفرت وانزجار عليه آنان را بر انگيخت. اخبارمنتشره از برخورد غير انساني و وحشيانه سربازان آمريكايي و فرماندهان آنها در شكنجه و اذيت و آزار زندانيان در عراق از روز گذشته حجم عظيمي از تبليغات ضد آمريكايي در منطقه خاورميانه و جهان را بوجود آورده است كه درنگاه اوليه مي توان آن را واكنش وجدان جامعه جهاني به يك اقدام ضد بشري تلقي كرد.



تحولات خاورميانه : تحريم اقتصادي سوريه، طرح شوم آمريكا و فرانسه براي خارج كردن نيروهاي سوري از لبنان :

آمريكا و فرانسه با تصويب طرحي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار خروج نيروهاي خارجي از لبنان و انحلال تمامي گروه هاي شبه نظامي لبناني و غير لبناني در خاك اين كشور شده است و از كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد نيز خواستند كه پس ازگذشت يك ماه از تصويب اين طرح گزارشي را از پيشرفت اجراي مواد اين طرح را به شوراي امنيت ارائه كند.

دراين قطعنامه كه دردوم سپتامبر به تصويب رسيد ازدبيركل ساز مان ملل خواسته شده است كه ظرف سي روز گزارش خود را در مورد اينكه آيا دو طرف مربوطه كه در اينجا بيشتر سوريه مدنظر است درخواستهاي قطعنامه 1559 را اجراء كرده اند يا نه ارائه دهد.

دبير كل سازمان ملل درگزارش خود اعلام كرد كه دوطرف مفاد اين قطعنامه را اجراء نكردند . نيروهاي سوريه كه تعداد آنها را فقط دمشق مي داند تخمين زده مي شود كه در حدود چهارده هزار تن از آنان هنوز در خاك لبنان مستقر هستند برغم برخي جابه جاييهاي اخير انجام شد.

كنگره آمريكا درراستاي طرح اعمال فشار برسوريه طرحي را تصويب كرد كه براساس آن جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ميت واند تا زماني كه دمشق به خواسته هاي اين كشور عمل نكرده آن را تحريم اقتصادي كند.

كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا از اجراي قانون تحريم عليه سوريه به دليل آنچه وي "تداوم سياست هاي دمشق در حمايت از گروه هاي اصولگراي اسلامي و برنامه ويژه تسليحاتي شيميايي اين كشور" ناميد، خبر داد.



مرگ شيخ زايد بن سلطان آل نهيان:



شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولت امارات متحده عربي در سال 1918 ميلادي در امارات متحده متولد شد.و در تاريخ 2 نوامبر (12 آبان ماه ) در سن 86 سالگي و پس از 32 سال حكومت درگذشت.شيخ خليفه بن زايد آل نهيان پسر رئيس متوفاي دولت امارات هفت اميرنشين امارات جايگزين پدرش شد.

شيخ زايد پس ازاستقلال اين امارت در سال 1972 باعنوان رئيس امارات متحده عربي كه در برگيرنده هفت امارت عربي درحوزه خليج فارس است، برگزيده شد. او از سال 1972 تاكنون تلاش كرد تا اختلافات گذشته برخي امراي مختلف خليج فارس را از طريق ايجاد يك مجموعه همدست و همگون برطرف سازد.

شيخ زايد بااينكه تحصيلات آكادمي نداشت اما ازمشاوران توانايي براي اداره امورامارات متحده عربي برخوردار بود.

ليبي فعاليت هاي هسته اي خود را كنار گذاشت ، لغو تحريم اقتصادي ليبي از سوي آمريكا ، برعهده گرفتن مسئوليت انفجار هواپيماي لاكربي از سوي طرابلس :

ليبي در دسامبرگذشته پس از9 ماه مذاكره مخفيانه با آمريكا وانگليس تصميم گرفت تمام فعاليتهاي هسته اي خود را در زمينه توليد سلاحهاي كشتارجمعي فاش كند.



طرابلس همچنين درآگوست سال 2003 پس قبول مسئوليت انفجارهواپيماي لاكربي موافقت كرد: مبلغي به ارزش 2/7 ميليارد دلاربه عنوان غرامت خون 270 قرباني هواپيماي سرنگون شده به خانوادههاي قرباني پرداخت كند تا درمقابل آمريكا، تحريم هاي اقتصادي را از اين كشور لغو كند.



درآغازژانويه گذشته جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تحريم اقتصادي ليبي را مجددا تمديد كرد. رئيس جمهور آمريكا گفته بود: همواره درانتظار اقدامات ملموس از سوي دولت ليبي است. گفتني است ليبي ازسال 1986تاكنون درتحريم اقتصادي بود.

ازسرگيري مذاكرات هند و پاكستان :

مقامات ارشد وزارت خارجه هند و پاكستان دومين دور مذاكرات خود براي حل اختلافات دو كشور بر سر كشمير و هفت مسئله باقي مانده ديگر را آغاز كردند .

شيام ساران و همتاي پاكستانيش فياض خوخار دو تن از مقامات برجسته وزارت امورخارجه هند و پاكستان به همراه هيات نمايندگي رسمي خود براي برگزاري اين مذاكرات دو روزه در اسلام آباد با هم ديدار و گفتگو كردند .

طبق ساختار گفتگوهاي مركب ، اين دو مقام برجسته هند و پاكستان قرار است در باره مسئله كشمير، صلح ، امنيت و اقدامات اعتماد سازي بحث و گفتگو كنند.

مانموهان سينگ نخست وزير منتخب هنداعلام كرد كه رئيس جمهور اين كشور از وي خواسته است كه دولت جديد هند را تشكيل دهد.

برقراري صلح در سودان :



پس از مذاكرات روز گذشته روساي جمهور سودان و آفريقاي جنوبي در كنيا سرانجام پيمان دائمي صلح سودان به امضاء رسيد.

پيمان صلح سودان شب گذشته چند ساعت پيش از آغاز سال نوي ميلادي با حضور مقامات دولت سودان و شورشيان جنوب اين كشور امضا شد.

برگزاري انتخابات در افغانستان، پيروزي حامد كرزاي

سرانجام انتخابات رياست جمهور افغانستان در نهم اكتبر سال 2004 با تمام فرازها و نشيبهايش برگزار شد و طي آن حامد كرزاي با كسب 4/55 درصد كل آراء (000/460 /4) به عنوان رئيس جمهور افغانستان انتخاب شد.

درامواج ناشي از زمين لرزه هاي شديد در اقيانوس آرام هزاران نفر كشته و زخمي شدند:

شمار كشته هاي زلزله اخير در جنوب شرقي آسيا از مرز 88 هزار نفر گذشت و دهها هزار نفردر 8 كشور جنوب و جنوب شرق آسيا ناپديد شدند.

براساس گزارش يك مسئول وزارت بهداشت اندونزي، درشمال جزيره سوماتراي اندونزي دستكم 50 هزارنفركشته شدند و تعدادي از روستاهاي ساحلي به طور كامل درآب غرق شدند.

همچنين يك مسئول سازمان ملل متحد خبر داد شماركشته هاي ممكن است افزايش يابد و از مرز 50 تا 80 هزارنفر در اندونزي بگذرد.

درسريلانكا دستكم 22 هزار و 800 هزار نفر كشته شدند وبيش از 20 هزار نفر ديگرنيزمجروح شدند و نيم ميليون نفر آواره شده و بيش از 4 هزارنفر مفقود شدند .

در هند دستكم 10 هزار و 850 هزار نفركشته شدند كه ازاين تعداد حدود 6 هزار و73 نفرساكن ايالت تاميل نادو درجنوب شرق هند هستند.

حسب اعلام وزارت كشورتايلند نيز، دراين كشوردستكم 1 هزارو 975 نفر كشته شدند كه ازاين تعداد 345 نفر جهانگرد خارجي هستند و تاكنون 5 هزار و 793 نفر درامواج سهمگين دريا كه بخشهايي از جنوب تايلندرا درنورديد، مفقود شدند.

برحسب گزارش سازمانهاي بشر دوستانه دررانگون در مورمار (ميانمار) دستكم 90 تن كشته شدند و اين آخرين آمار دريافتي است كه اعلام شده و تاكنون 17 روستا به طوركامل نابود شدند.

درمالديوطبق اعلام مقامات مسئول اين كشوردستكم 90 تن كشته و75 نفر ديگرنيزمفقود شدند وامواج دريا شش جزيره را به طوركامل در اين كشور نابوده كرده است و منجر به آواره شدن حدود 12 هزار نفر شده است .

طبق گزارشهاي پليس مالزي، دراين كشورهم دستكم 66 تن كشته و 183 نفرنيزمجروح شدند و شماري از شهروندان در جزيره جهانگردي بيانگ ناپديد شدند .

در بنگلادش يك پدر به همراه دخترش در يك كشتي جهانگردي غرق شدند. ازآفريقا هم خبرمي رسد امواج دريا به سواحل شرقي اين قاره رسيده است .

طبق گزارش سازمان ملل در نايروبي، در سومالي دستكم 132 نفر كشته شدند وبيش از صدها كشتي ماهيگيري ناپديد گشتند و شماري هم مفقود شدند كه هنوز خبري از آنها نيست.

همچنين منابع خبري معتبرجهان، شيرين ترين و عجيب ترين اخبار جهان در سالي كه گذشت را به شرح ذيل نقل كردند :

*يكي از مسافران فرودگاه استراليا به خاطر اينكه يك اسباب بازي كه صداي وزوز از خود مي داد در سطل آشغالي فرودگاه انداخته بود فرود گاه را به خاطر ترس از حملات تروريستي به تعطيلي كشاند.

*يك مرد مسيحي انجيلي درتايوان كه سعي داشت درقفس شيري در باغ وحش تايپه وي را به آئين مسيحيت دعوت كند مورد حمله شير قرارگرفت كه از اين اقدام وي ناراحت شده بود، اين مرد از ناحيه پاي راست زخمي شد.

*يك سگ كانادائي از اطاعت دستوراتي كه از سوي صاحبش به زبان فرانسوي به وي داده مي شود ممنوع شد.

*يك پسر ژاپني به خاطر چرت زدن در كلاس مجبور شد با نوشتن كلمه"پوزش"با خون خود از معلمش عذرخواهي كند.

*يك مخترع آلماني در سال گذشته وسيله پرفروشي را اختراع كرد كه اين وسيله در هنگامي كه استفاده كنندگان از سرويس بهداشتي قوانين آن را رعايت نمي كردند به آنها پرخاش مي كرد و مي گفت:"از سرويس درست استفاده كن اين راه درستي براي استفاده از آن نيست".

*يك نظر سنجي نشان مي دهد كه آلمانها از زيرپوشهائي غير استاندارد استفاده مي كنند.

*آلمانها گفتند كه بدترين زمان در هنگام كار كردن براي آنها زماني است كه بدن همكارآنها بوي بد مي دهد.

*يك پرستار خانگي در انگليس كه 105 سال عمر كرده بود به خود افتخار مي كرد كه از 15 سالگي سيگار مي كشيده است و بعد از مرگ جسد وي را با يك نوع سيگاري كه بسيار دوست داشت در تابوت سوزاندند.

* يك كنترل كننده بليط قطار در انگليس بليط مسافري را كه مرده بود از دستش گرفت و آن را مهر زد بدون اينكه متوجه اين مساله شود كه وي درگذشته است.

.* هر سه زن يك مرد 67 ساله در ايران به خاطر حسادت به همسر جوان همان مرد كه يك جفت پوتين گرانقيمت خريده بود دست به خودكشي زدند ليكن زنده ماندند.

*يك مرد مالزيائي همسرش را به خاط دزديده شدن ميوه هايش در پشت خانه اش كشت. وي فكر مي كرد كه همسرش ميوه ها را دزديده است اما در ادامه مشخص شد كه سارق يك ميمون بوده است.