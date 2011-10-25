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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

سعیدی:

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمان/ حضور 700 ناشر در کرمان قطعی شد

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمان/ حضور 700 ناشر در کرمان قطعی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمان خبر داد و گفت: استقبال گسترده مردم کرمان نمایشگاه کتاب این شهر را از اهمیت ویژه برای ناشران برخوردار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان اظهارداشت: یکی از مهمترین شاخصه های مردم کرمان استقبال فراوان از نمایشگاه کتاب سالیانه این شهر است که این روند طی سالهای اخیر سیر صعودی داشته است.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان 14 آبان ماه در این شهر و در محل نمایشگاه جنوبشرق برگزار می شود.

سعیدی ادامه داد: این نمایشگاه با حضور 700 ناشر داخلی به مدت شش روز در کرمان برای بازدید عموم مردم برگزار می شود.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم کرمان از نمایشگاه و فروش بالای کتاب در این رویداد فرهنگی ادامه داد: به همین دلیل اکثر ناشران نمایشگاه کرمان را از جمله مهمترین نمایشگاههای کشور محسوب می کنند و در سطح بالایی در این نمایشگاه حضور می یابند.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغه های بخش فرهنگی اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 1443010

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