به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام آزادگان جمعه این هفته با برگزاری دیدارهایی در گروه های مختلف پیگیری می‌شود و طی آن نماینده فوتبال استان قم یعنی صبای نوین در دومین دیدار خارج از خانه مقابل شاهین تهران قرار می‌گیرد.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و شاهین تهران از هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در تهران برگزار خواهد شد و طی آن دو تیم مدعی صعود از این گروه در دیداری حساس مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.



صبای نوین قم در حالی دومین دیدار خارج از خانه خود در دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان را این هفته برابر شاهین تهران برگزار می‌کند که آخرین بار در خارج از خانه پیروز میدان مسابقه با شاهین کرج بوده است.



شاگردان عباس رحمانی در هفته دوم از مرحله گروهی میهمان تیم فوتبال شاهین کرج بودند که در این مسابقه با دو گل علی استواری و یک گل محمد رسولی توانستند میزبان قدر خود را با نتیجه سه بر دو شکست داده و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کنند.



این در حالی است که در چهار هفته سپری شده از دور رفت مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، در گروه دوم تیم فوتبال صبای نوین قم با کسب سه پیروزی و یک تساوی، با 10 امتیاز در صدر قرار دارد.



نماینده فوتبال قم در آخرین دیدار خود پیش از بازی هفته پنجم مقابل شاهین تهران در حضور تماشاگران مشتاق و فوتبال دوست قمی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم و در سومین دیدار خانگی خود در چهار هفته از رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان مقابل تیم فوتبال شهرداری آستارا به سومین پیروزی خود در لیگ آزادگان دست یافتند.



صبای نوین قم برای کسب برتری در این مسابقه صبا، دو بار تساوی بازی را پشت سر گذاشت و در حالی که حریفش در 10 دقیقه پایانی با دو بازیکن اخراجی مواجه شد و 9 نفره بازی می کرد، دو گل در دقایق پایانی به ثمر رساند و چهار بر دو پیروز شد.



گفتنی است: صبای نوین قم از چهار بازی خود تا قبل از هفته پنجم مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان با سه پیروزی، یک تساوی، بدون باخت، 10 گل زده، 6 گل خورده و کسب 10 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه دوم قرار گرفته است.



صبای نوین قم تیم های طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا، شاهین کرج و شهرداری آستارا را شکست داده و تنها در هفته سوم در دیداری خانگی در مجموعه ورزشی تختی قم با تیم البرز شهرداری زنجان به تساوی دو بر دو رضایت داد.

