كره جنوبي استقرار نيرو هايش در عراق را يكسال ديگر تمديد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازآسوشيتدپرس ، پارلمان كره جنوبي روز گذشته به استقرار سه هزارو ششصد سرباز كره جنوبي درعراق تا پايان سال 2005 راي داد . اين راي گيري درست قبل از اتمام حكم ماموريت نيروهاي اين كشور كه نيمه شب گذشته به پايان مي رسيد انجام شد .

كره جنوبي بعد ازآمريكا و انگليس بيشترين نيرو را درعراق دارد اما اين نيروها درعملياتهاي جنگي شركت ندارند و بيشتر در زمينه هاي مهندسي و پزشكي در عراق فعاليت مي كنند .



كره جنوبي ماه گذشته استقرار نيروهاي خود را در شهر كردنشين اربيل به اتمام رساند .