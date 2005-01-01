كره جنوبي استقرار نيرو هايش در عراق را يكسال ديگر تمديد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازآسوشيتدپرس ، پارلمان كره جنوبي روز گذشته به استقرار سه هزارو ششصد سرباز كره جنوبي درعراق تا پايان سال 2005 راي داد . اين راي گيري درست قبل از اتمام حكم ماموريت نيروهاي اين كشور كه نيمه شب گذشته به پايان مي رسيد انجام شد .
كره جنوبي بعد ازآمريكا و انگليس بيشترين نيرو را درعراق دارد اما اين نيروها درعملياتهاي جنگي شركت ندارند و بيشتر در زمينه هاي مهندسي و پزشكي در عراق فعاليت مي كنند .
كره جنوبي ماه گذشته استقرار نيروهاي خود را در شهر كردنشين اربيل به اتمام رساند .
|اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه چندي پيش هزاران تن از مردم كره جنوبي در اعتراض به ادامه اشغال عراق توسط نيروهاي ائتلاف و حضور نيروهاي كره اي و تصميم دولت براي اعزام سرباز بيشتر به عراق تظاهرات كردند .
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تظاهر كنندگان در اقدامي نمادين با در دست گرفتن شمعهايي و تكان دادن آنها ناراحتي خود را از بريدن سر گروگان كره اي در عراق نشان دادند . تظاهر كنندگان همچنين نسبت به طرح دولت براي اعزام سربازان بيشتر به عراق اعتراض كردند .
تظاهر كنندگان روبان سياه عزاداري بسته بودند و به آرامي شمعهايي را كه در درون فنجانهاي كاغذي قرار داشت ، تكان مي دادند .
همچنين تظاهركنندگان پلاكاردهايي حمل مي كردند كه در آنها تصاويري از گروگان كره اي در حاليكه در خون خود غلتيده بود كشيده شده بود و تعدادي از آنها نيز گريه مي كردند . برروي پلاكاردها نوشته شده بود " مي خواهم زنده بمانم " .
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