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۱۲ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۴۲

با تصويب پارلمان اين كشور ؛

كره جنوبي استقرار نيرو هايش در عراق را يكسال ديگر تمديد كرد

پارلمان كره جنوبي روز گذشته مدت استقرار سربازان اين كشور را تا يكسال ديگر تمديد كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازآسوشيتدپرس ، پارلمان كره جنوبي روز گذشته به استقرار سه هزارو ششصد سرباز كره جنوبي درعراق تا پايان سال 2005 راي داد . اين راي گيري درست قبل از اتمام حكم ماموريت نيروهاي اين كشور كه نيمه شب گذشته به پايان مي رسيد انجام شد .

كره جنوبي بعد ازآمريكا و انگليس بيشترين نيرو را درعراق دارد اما اين نيروها درعملياتهاي جنگي شركت ندارند و بيشتر در زمينه هاي مهندسي و پزشكي در عراق فعاليت مي كنند .

كره جنوبي ماه گذشته استقرار نيروهاي خود را در شهر كردنشين اربيل به اتمام رساند . 

اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه چندي پيش هزاران تن از مردم كره جنوبي در اعتراض به ادامه اشغال عراق توسط نيروهاي ائتلاف و حضور نيروهاي كره اي و تصميم دولت براي اعزام سرباز بيشتر به عراق تظاهرات كردند .

 تظاهر كنندگان در اقدامي نمادين با در دست گرفتن شمعهايي و تكان دادن آنها ناراحتي خود را از بريدن سر گروگان كره اي در عراق نشان دادند . تظاهر كنندگان همچنين نسبت به طرح دولت براي اعزام سربازان بيشتر به عراق اعتراض كردند .

تظاهر كنندگان روبان سياه عزاداري بسته بودند و به آرامي شمعهايي را كه در درون فنجانهاي كاغذي قرار داشت ، تكان مي دادند .

 همچنين تظاهركنندگان پلاكاردهايي حمل مي كردند كه در آنها تصاويري از گروگان كره اي در حاليكه در خون خود غلتيده بود كشيده شده بود و تعدادي از آنها نيز گريه مي كردند  . برروي پلاكاردها نوشته شده بود " مي خواهم زنده بمانم " .




 

کد مطلب 144302

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