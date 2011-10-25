در گفتگو با مهر تشریح شد:‌ چگونگی دستیابی به خوشبختی واقعی/ رابطه خوشبختی با افکار جامعه

حجت الاسلام سید اسدالله محمودی عضو هئیت علمی پژوهشگاه باقرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهردر رابطه با دو مفهوم خوشبختی و بدبختی از نگاه دین و قرآن اظهار داشت: آنچه از ظاهر بر می آید این است که در هر عرصه ای که مطرح می شود با موفقیت همراه است. در جامعه این الفاظ برای افراد و نقطه مقابل آن برای کسانی که موفق نیستند اطلاق می شود.

وی افزود: رصد کردن این دو واژه ما را به این نتیجه می رساند که قرآن خوشبخت و سعادتمند را فردی دانسته که در پناه دین زندگی سعادتمندی داشته باشد و در ابتدا و سرانجام کار خود موفق باشد. قرآن به خوبی به واژه علم پرداخته و علم را مساوی با نور قلمداد کرده است. شخص عالم و دانشمند در نحوه به کار گیری می تواند یک عالم خوشبخت تلقی شود.

مدیر گروه ادیان و فرق پژوشگاه باقرالعلوم تصریح کرد: درمورد زندگی نیز وضع به همین منوال است خداوند آیه 21 سوره روم می فرماید: و از نشانه‏هاى او اینکه از خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این براى مردمى که مى‏اندیشند قطعا نشانه‏هایى است. در زندگی که براساس این نشانه ها تشکیل می شود تمام افراد خوشبخت خواهند بود.

وی اظهار داشت: وقتی فضایل در قرآن رصد می شود، اسباب آن فراهم شده و افراد در چارچوب آن خوشبخت می شوند. افرادی که چنین فعلی از آنها سر می زند خوشبخت هستند. همه افراد علم و نور را دوست دارند. همه از جهل گریزان هستند و حتی اگر به جاهل گفته شود عالم، مسرور می شود. به تناسب کسی که فعل علم را بگیرد و عالم شود به عالمی خوشبخت تلقی می شود چرا که به واسطه نور علم دیگران را نیز روشن می کند.

حجت الاسلام محمودی گفت: در رابطه با تمسخر، غیبت و دروغ و سایر رذایل وقتی افرادی به این فعل عمل می کنند و فاعل آن می شوند سرانجام به بدبختی و زبونی می رسند. همانطور که قرآن در آیه 137 سوره آل عمران فرموده است: پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب‏کنندگان چگونه بوده است. یعنی انسان که سرانجام کار افرادی که زبونی و بدبختی نصیبشان شده را ملاحظه کند.

وی یادآور شد که این جمله بدین معنا نیست که انسان نمی تواند نتیجه فعل خود را تشخیص دهد چرا که قرآن اشاره کرده است که هرآنچه به شما می رسد حاصل دسترنج خودتان است. در نتیجه می تواند انسان فاعل خیر باشد تا خوشبخت باشد یا فاعل شر باشد که زبونی و بدبختی به همراه داشته باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه باقرالعلوم گفت: برای دراختیار داشتن تصویر کاملی از یک امر قرآنی باید آن تعاریف، مصداقها و نمونه های آن را در قرآن جستجو کنیم. از مفهوم خوشبختی مثل واژه عدل تعریف درستی ارائه نمی شود. برخی مواقع معنای خوشبختی به تناسب افکار جامعه تغییر می کند.