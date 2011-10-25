مسلمانان آمریکا از جنبش تسخیر وال استریت حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، لیندا سارسور مدیر انجام عرب- آمریکایی گفت: ما به عنوان مسلمانان نیویورک امروز اینجا جمع شده ایم تا همبستگی و حمایت خود را از جنبش "وال استریت را تسخیر کنید" اعلام کنیم.

هزاران نفر از آمریکایی ها در هفته ای اخیر علیه سیاستهای اقتصادی و قدرت نهادهای اقتصادی آمریکا به خیابان ها ریختند، آنها با استفاده از وب سایتهای رسانه های اجتماعی این حرکت اعتراضی را در سراسر آمریکا توسعه دادند.

مسلمانان همچنین چندی پیش به نشانه حمایت، نماز ظهر جمعه خود را در وال استریت برگزار کردند ، محلی که از سوی تظاهرکنندگان آمریکایی تسخیر شده است.

عبدالباکی از ائمه جماعات شورای مدیریت اسلامی نیز در این نماز جمعه خطبه ای درباره عدالت اجتماعی ایراد کرد و گفت: ما امروز درحال رنج هستیم، رنج از نژاد پرستی و رنج از تبعیض.

وی همچنین به تعصب نسبت به اسلام در آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: تعصب نسبت به اسلام در آمریکا درحال افزایش است.

تحلیلگران اعتقاد دارند جنبش " وال استریت را تسخیر کنید" از انقلابهای خاورمیانه و سرنگونی سه رژیم در تونس، مصر و لیبی الهام گرفته است. این تظاهرات به صورت گسترده و آرام از 17 سپتامبر( 26 شهریور ) در نیویورک آغاز شد و به لس آنجلس، بالتیمور، فیلادلفیا، سن لوئیس و سایر شهرها رسید.

این تظاهرات نشان دهنده خشم درحال افزایش آمریکاییها از سیاستهای اقتصادی است که به افزایش نرخ فقر در این کشور منتهی شده است.