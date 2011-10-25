به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها دقایقی پیش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلای ‏بزرگ امام خمینی تهران گشایش یافت.‏

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره به تفاوت‌های کمّی و کیفی نمایشگاه هجدهم نسبت به دوره قبل گفت: امسال تعداد شرکت کنندگان بیشتر از گذشته است و این فرصت و مجال بسیار مناسبی برای عرضه خدماتی ارزنده از سوی مطبوعات به مخاطبانشان است.

وی ابراز امیدواری کرد «فضای نشاط» در نمایشگاه هجدهم تا لحظات پایانی برقرار باشد.

حسینی گفت: مردم توقع دارند به صورت رو در رو با مسئولان رسانه‌ها و تحلیل‌گران حوزه‌های مختلف گفتگو کنند و امیدوارم رسانه‌ها هم به این انتظارات پاسخ دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد دشمنان سرمایه‌گذاری فراوانی روی بحث رسانه‌ها انجام می‌دهند و ما هر روز شاهد آن هستیم که شبکه‌های جدیدی با هدف تحت‌تأثیر قرار دادن جمعیت فارسی‌زبان جهان و ایرانی‌ها تأسیس می‌شود.

وی ادامه داد اخیراً هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا آشکارا گفته است «برای براندازی نظام ایران باید فعالیت‌های رسانه‌ای را گسترش داد و از مخالفان حکومت ایران حمایت کرد» که این اظهارات نشان می‌دهد رسالت اهالی مطبوعات تا چه میزان خطیر است.

حسینی خطاب به نمایندگان رسانه‌ها گفت: شما باید از آرمان‌های نظام اسلامی و امام راحل (ره) حفاظت کنید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره با خاستگاه مطبوعات در جهان گفت: اگرچه روزنامه‌ از غرب به ارمغان آمده ولی ابزار بسیار مناسب و مفیدی است که نمونه آشکار آن دوران مشروطه بود و دیدیم که نقش مطبوعات تا چه میزان در روشنگری جامعه موثر بود.

وی همچنین با آنچه فضاسازی رسانه‌های غربی درباره شرایط کنونی ایران خواند، تأکید کرد سفر اخیر رهبر فرزانه انقلاب به کرمانشاه، عشق شور و پیوند ناگسستنی مردم با نظام را ثابت کرد.

وی همچنین از روزنامه‌ها خواست اسیر اسطوره‌سازی و قهرمان‌پردازی رسانه‌های غربی درباره برخی چهره‌های خاص در کشورمان نشوند و خطاب به اهالی مطبوعات گفت: به جای اینکه رسانه‌های غربی برخی چهره‌ها را به عنوان افراد برجسته کشورمان به جهان معرفی کنند، شما باید دست به کار شوید و مفاخر واقعی ایران را به سراسر دنیا بشناسانید.

حسینی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مطبوعات در حاکم کردن فضای عقلانیت و اجتناب از دامن زدن به شعارها، هیجانات و جنجال‌های سیاسی نقش موثری دارند و قطعاً مردم هم در چنین فضای آرامی می‌توانند انتخاب صحیحی داشته باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امیدآفرینی را وظیفه اصلی مطبوعات در شرایط کنونی توصیف کرد و افزود: جامعه ما جامعه جوانی است و نیاز به فضای با نشاط برای گام برداشتن در مسیر توسعه دارد. رسانه‌ها باید در این مقطع حساس نسبت به ایجاد فضای امید در جامعه کوشا باشند.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست در سال جهاد اقتصادی با ارائه گزارش‌های صحیح از وضعیت اقتصادی جامعه، مردم را نسبت به آینده امیدوار کنند.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به صدور مجوز برای 780 نشریه در سال گذشته تأکید کرد: در ایران افراد با دیدگاه‌های گوناگون می‌توانند فعالیت مطبوعاتی داشته باشند البته برای بهتر کردن این روند باید به کارهای کیفی و آموزش کادر تحریریه رسانه‌ها همت گماشت.

وی گفت: چه بسا افرادی که آموزشی ندیده‌اند اگر وارد فضای مطبوعات شوند، آسیب‌های جدی به مطبوعات وارد کنند.

وی مطبوعات را در غرب وسیله‌ای برای دستیابی به قدرت توصیف کرد و گفت: این نگرش در جامعه اسلامی مدنظر است که مطبوعات در خدمت اعتلای کشور باشند و منافع حزبی و باندی و گروهی مدنظرشان نباشد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم وجود فضای نقد در عرصه مطبوعات گفت: یک منتقد مانند طبیبی است که می‌خواهد بیماری را درمان کنند ولی اگر او بخواهد از طریق انگشت گذاشتن بر آن درد و بزرگ کردن آن ضربه مهلکی به بیمار وارد کند این دیگر اسمش معالجه نیست.

حسینی گفت رسانه نباید به صرف شنیده‌ها اخبار را نقل کند، این حتی می‌تواند در دراز مدت به اعتبار خود رسانه‌ها ضربه بزند؛ چراکه بزرگترین سرمایه نشریات مردم‌اند و آنها باید از صحت و سقم مسائل باخبر باشند.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبری درباره لزوم هوشیاری مسئولان با توجه به شرایط کنونی منطقه گفت: ما باید مراقبت کنیم که چهره‌ای زیباتر از ایران در کشورهای منطقه ترسیم شود.

در مراسم افتتاح هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها همچنین محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و رئیس این نمایشگاه، این رویداد را آیینه عزت و اعتبار کشور و ثمره قلم اهالی مطبوعات توصیف کرد و گفت: ما در شرایطی نمایشگاه هجدهم را برگزار می‌کنیم که فضای رسانه‌ای کشور آرام، عقلانی و منطقی است و همه به دنبال دستیابی به راه حل‌های مشترک هستند.

وی با اشاره به سیاست کیفی‌سازی مطبوعات و تهذیب سیاست گفت: کاهش سیطره سیاست بر مطبوعات راهبرد معاونت مطبوعاتی در یک سال گذشته بوده است.

رئیس نمایشگاه هجدهم تأکید کرد ما بنا بر وعده‌ای که به اهالی رسانه داده بودیم در ساختار نمایشگاه تجدید نظر کردیم و کوشیده‌ایم تا نمایشگاه امسال زمینه بروز قابلیت‌های رسانه‌ای کشور باشد.

به گفته محمدزاده شناسایی و شناساندن رسانه‌ها به سراسر کشور از اهداف نظام است و امسال هم در نمایشگاه مطبوعات نشست‌هایی در همین راستا برگزار خواهد شد.

محمدزاده با بر شمردن برخی از برنامه‌های نماایشگاه امسال همچون برپایی نمایشگاه‌های عکس و کاریکاتور و موزه مطبوعات کشور این اقدامات را گامی در جهت بازنمایی حقیقی مطبوعات کشور توصیف کرد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین از توزیع بن خرید و اشتراک مطبوعات میان بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: این بن‌ها با تخفیف 80 درصدی عرضه می‌شود.

وی همچنین از تصمیم جدی ایران برای تشکیل اتحادیه مطبوعات جهان اسلام با حضور نمایندگانی از 35 کشور اسلامی در نمایشگاه امسال خبر داد.

به گفته محمدزاده در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بیش از 600 رسانه داخلی و 50 رسانه خارجی حضور دارند.

رئیس نمایشگاه هجدهم با اشاره به جانمایی غرفه‌ها در این دوره از نمایشگاه هجدهم گفت: از آغاز تا انتهای شبستان هیچ محل نامرغوب و نامطلوبی دیده نمی‌شود و فضایی وجود ندارد که ما از آن استفاده نکرده باشیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پایان سخنانش یاد شهدای عرصه رسانه را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد نمایشگاه امسال دست کم برگی از بهار مطبوعات و خبرگزاری های کشور باشد.

پس از گشایش نمایشگاه که با حضور علی اکبر جوان‌فکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر روزنامه‌نگاری ایران و جمعی از نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، وزیر ارشاد در محل سرای روزنامه نگاران ایران حضور یافت و «میثاق روزنامه نگاری» را رونمایی کرد.