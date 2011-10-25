به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری صبح سه شنبه در جلسه گردهمایی روابط عمومی‌ های ایرانشهر اظهار داشت: روابط عمومی ها باید زمینه را برای مشارکت و همکاری هر چه بهتر مردم در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن فراهم کنند.

وی گفت: روابط عمومی دارای نقش راهبردی در هر سازمانی است که موجب رشد و تعالی آن می‌ شود.

وی افزود: شهرستان ایرانشهر به دلیل برخورداری از شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی از جایگاه خاصی برخوردار است.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: ظرفیت ‌ها و قابلیت ‌های این شهرستان آنگونه که باید شناخته نشده‌، و از لحاظ کشاورزی، دامی، معدنی و اقتصادی و... بسیار مستعد است و قابلیت زیادی برای رشد و توسعه دارد.

وی از روابط عمومی ها خواست تا این موضوع را در صدر برنامه‌ های کاری خود قرار دهند و توان بالقوه ایرانشهر را با روش‌ های مختلف انعکاس دهند.