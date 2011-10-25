عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیمش مقابل پیام مخابرات در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق افزود: در جام حذفی هر بازی شرایط خاص خود را دارد و قطعا‌ تیم‌های لیگ یک و لیگ 2 هم برای قهرمانی می‌آیند و رقابت با این گونه تیم‌ها بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه دیدار پیام مخابرات مقابل پیکان را آنالیز کرده است، افزود: پیام تیم سرسختی است که توان و قدرت بدنی بازیکنانش بالاست اما امیدوارم ما بتوانیم این دیدار را با موفقیت پشت سر بگذاریم. همیشه اولین مسابقه در جام حذفی بسیار سخت است و ما تلاش می‌کنیم با پیروزی در این دیدار وضعیت خود را بهتر از گذشته کنیم. ما هم برای قهرمانی برنامه ریزی کرده‌ایم و دوست داریم از این مسیر میانبر به آسیا برویم.

سرمربی تیم صبای قم با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی خاصی از وضعیت تیمش ندارد، اظهار داشت: تیم‌هایی که در لیگ امسال هزینه‌هایی به مراتب بیشتری از ما داشتند الان در جدول رده بندی پایین‌تراز ما قرار دارند. ما از استراتژی خود جلوتریم و من از این موضوع بسیار خوشحالم. آنچه مسئولان استان، هیئت مدیره، باشگاه و تماشاگران خواسته‌اند را تاکنون به خوبی انجام داده‌ایم و امیدواریم این روند را ادامه دهیم.

وی در خصوص اینکه چرا در هفته‌های گذشته در نشست‌های خبری تیمش در قم حضور نیافته است، تاکید کرد: مشکل خاصی نبود اما متاسفانه پس از شکست تیم ما در دیدارهای اخیر برخی انتقادات غیرمنصفانه از بازیکنانم شد که مرا ناراحت کرد. ما پس از باخت مقابل ذوب آهن که یکی از بهترین‌ تیم‌های ایران و نایب قهرمان آسیاست، مورد انتقاد قرار گرفتیم در صورتی که ما نمی‌خواهیم با هزینه‌ای که کرده‌ایم با تیم‌های بزرگ سپاهان، ذوب آهن، استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و ... که بیشتر از ما هزینه کرده‌اند کری بخوانیم. ما برنامه 2 ساله‌ای داریم که خوشبختانه با تلاش همه جانبه خیلی زودتر به هدف‌های‌مان رسیدیم.

ویسی اضافه کرد: من سرمربی بارسلونا نبودم که پس از باختن تیمم مقابل ذوب آهن تا این اندازه بازیکنانم را اذیت کنند. منتقدان می توانند از من انتقاد کنند اما بعضی از بحث‌ها تخریبی است و بی‌احترامی به تمام تلاش کادرفنی، بازیکنان و مسئولان باشگاه. ما در حال حاضر تعداد بردهای‌مان به اندازه استقلال کهکشانی است و نباید با یک باخت تیم ما را زیر و رو کنند.

وی با بیان اینکه "خبرنگاران قمی باید در این شرایط که ما با هزینه اندک نتیجه بسیار خوبی گرفتیم به ما کمک کنند"، اضافه کرد: آنها نباید در این مقطع ما را به خاطر یک باخت زیر سئوال ببرند، ضمن اینکه من نمی‌توانم اصول را زیر پا بگذارم و وقتی بازیکنی بی‌انضباطی کرد به خاطر نامش، او را ببخشم، چرا که در این صورت مشکل پیدا می‌کنم. من به عنوان سرمربی تیم تصمیم گرفتم این بازیکن را به میدان نفرستم و کاری می‌کنم که به صلاح تیم باشد.

سرمربی تیم صبای قم در پایان تصریح کرد: من ریاکاری بلد نیستم و سعی می‌کنم تحت هر شرایطی نظم و انضباط را در تیم حاکم کنم. با صداقت و شهامت تا به امروز کار کرده‌ام و خدا هم به من کمک کرده است تا موفق باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پیام مخابرات شیراز در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی ساعت 15 فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.