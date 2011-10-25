به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه با آسیبهای اجتماعی بازی می شود و کسی به فکر حل و ساماندهی علمی آن نیست، گفت: به بحث آسیب های اجتماعی باید عمیق و آگاهانه پرداخته شود اما این نگاه وجود ندارد و انگار با این مشکل بازی می شود. رسانه ها با این موضوعات بازی می کنند و تنها پیامد آن تغییر در نوع آسیب هاست. اگر ما زمانی پدر و مادرانی که متکدی بودند را می گرفتیم حالا آنها با بچه می آیند و خود مردم نیز اگر با کودکان متکدی برخورد شود دچار احساسات شده و با ضابطین قانون درگیر می شوند.

وی با بیان اینکه اگر با آسیب ها بازی نکرده ایم باید کاهش آسیب ها را شاهد می بودیم اما آمارها هیچ نوع کاهشی را نشان نمی دهد .

خادم با اشاره به اینکه بحث آسیب های اجتماعی برد رسانه ای خوبی دارد، گفت: مدیران، در سطوح مختلف علاقه مند به پرداخت به این گونه مسائل هستند اما برخورد با این مسائل، برخورد با معلول ها بوده است و تلاشی در جهت پیشگیری از موضوع نشده است در اصل ما سعی در پنهان کردن آسیب ها داریم.

وی ادامه داد: می خواهیم با رویکرد انتظامی بار مسئولیت های سایر حوزه ها را به دوش بکشیم وقتی برخورد انتظامی پیش می آید یعنی ساماندهی قبل از جرم انجام نشده است.

خادم با اشاره به اینکه نابرابری های اجتماعی یکی از اصلی ترین دلایل بروز آسیب هاست گفت: متاسفانه عملکرد وزارت رفاه در بحث آسیب ها ضعیف بود و زیر مجموعه های آن در بحث پیشگیری نتوانستند به خوبی وظایف خود را اجرایی کنند. متاسفانه مجموعه های پراکنده ای مانند بهزیستی آن گونه که باید نتوانسته به مسئولیت های خود بپردازد و نتیجه این بحث آن است که تنها نوع آسیب های اجتماعی تغییر می کند.

وی با اشاره به شیوع تکدی گری در پایتخت گفت:نحوه برخورد ما با متکدی گران تنها نوع عملکرد آنها را تغییر داد. در سال 84 که طرحی برای اشتغال متکدیان با حقوق 500 هزار تومان در شورا ارائه شد ما پیام های تهدید بسیاری از سوی متکدیان داشتیم که اعلام می کردند شما جامعه را نسبت به ما بی اعتماد کردید و این رقم بسیار کمتر از درآمد ماست.

خادم نقش فرهنگ را در پیشگیری از این نوع آسیب ها بسیار پررنگ دانست و گفت: تهران به یک مکان مناسب برای گدایان بین المللی تبدیل شده است و برخی از گدایان بنگلادش به صورت موقت و سه ماهه در تهران کسب درآمد می کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه نهادهای مسئول نتوانستند اعتماد مردم را جهت جمع آوری صدقات و کمک های خود جلب کنند گفت: متاسفانه فرهنگ عدم کمک به گدایان در جامعه ما جا نیفتاده است.

خادم با انتقاد از دستگاههای متولی برخورد با آسیب های اجتماعی گفت: متاسفانه هیچ کدام از این دستگاهها به وظایف خود عمل نمی کنند و تنها با رویکرد انتظامی قصد کاهش آسیب ها را دارند.