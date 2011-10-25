افزایش 40 درصدی کشت مواد مخدر در افغانستان/ کنترل مرزها تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح سه شنبه در سفر یک روزه به زاهدان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امسال با تلاش های صورت گرفته حدود 68 تن مواد مخدر در خطه جنوب شرقی ایران کشف شده است.

وی با اشاره به نوار مرزی سیستان و بلوچستان گفت: هزار و 600 کیلومتر مرز آبی و زمینی با تلاش دشمنان و مافیای مواد مخدر به تهدیدی برای ایران تبدیل شده که باید با هماهنگی بیشتر برای مقابله با این تهاجم تلاش کرد.

وی افزود: در این راستا ارتباط با کشورهای همسایه به منظور مهم ترین راهبرد مقابله با مواد مخدر و ناامنی ها در دستور کار قرار گرفته و آماده شدن توافقنامه امنیتی یکی از مهم ترین اقدامات است.

وزیر کشور بیان داشت: کشورهای همسایه باید تلاش خود را به منظور برقراری امنیت در آن سوی مرزها دو چندان کنند و نگذارند خاک آنان به راحتی محل عبور و مرور قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار باشد.

وی با تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون جدید و سیستم مدیریتی ستاد مبارزه با مواد مخدر، شرایط را برای مقابله با پدیده شوم اعتیاد و کاهش ورود مواد مخدر فراهم کرده است.

وی افزود: در راستای دغدغه های رهبری معظم انقلاب در زمینه مقابله با پدیده اعتیاد، ستاد از تمامی ظرفیت ها وزارت کشور اعم از استانداران و 400 فرماندار ویژه و دهیاران نهایت استفاده را انجام می دهد.

نجار با اشاره به اینکه 45 درصد محکومان کشور مربوط به مواد مخدر هستند اظهار داشت: در این زمینه نیز جدا سازی محکومان مواد مخدر با سایر محکومان در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در این راستا اکنون پنج اردوگاه در استان هایی که به سبب اقلیم جغرافیایی در مسیر ترانزیت مواد مخدر واقع شده اند، ایجاد می شود.

وی افزود: سهم سیستان و بلوچستان اردوگاه بزرگ ایرانشهر است که با برنامه ریزی مناسب به زودی به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: همچنین 50 میلیارد ریال برای بستن معابری که قاچاق مواد مخدر از آنجا صورت می گیرد به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.

وی گفت: از سویی دیگر تقویت ایست بازرسی ها و گلوگاه ها، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، تجهیز گمرکات در میل 72 و ایجاد امکانات مناسب ایکس ری و سگ های مواد یاب به منظور افزایش بازرسی ها در دستور کار قرار گرفته است.

نجار افزود: همچنین به منظور مقابله بیشتر با مواد مخدر باید در راه آهن پلیس پیشگیری مستقر شود.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش 40 برابری کشت و تولید مواد مخدر در افعانستان پس از حضور نیروهای خارجی شرایط مقابله با مواد مخدر در سیستان و بلوچستان دو چندان شده است که باید طرح ها و برنامه ریزی ها کارشناسی شده و جامع باشند.

وی طرح طرد اتباع بیگانه از شرق کشور را الگوی مناسبی برای پیشبرد اهداف مبارزه با مواد مخدر در جنوب شرقی ایران بر شمرد.

وزیر کشور همچنین بر افزایش اشتغالزایی در این خطه از ایران اسلامی تاکید کرد و گفت: هر چه میزان ایجاد شغل و سرمایه گذاری در این خطه افزایش پیدا کند از آن سو افزایش شاخص ها امنیتی و کاهش مواد مخدر که نسل جوان را نشانه رفته کاهش می یابد.

وی افزود: در این راستا تقویت بازارچه های مرزی در دستور کار قرار گرفته که در کنار افزایش درآمد مرزنشینان، امنیت را پایدار می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه انواع مواد مخدر جدید با اثرات بسیار خطرناک توسط سودگران مرگ وارد کشور می شود، بیان داشت: برای مبارزه و پیشگیری از ورود و استفاده مواد مخدر دستگاهای مرتبط باید کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه را در راس فعالیت های خود قرار دهند.

علی محمد آزاد با بیان این مطلب که قاچاق و توزیع مواد مخدر در دنیا بیشتر از جنبه اقتصادی به جنبه سیاسی مورد توجه برخی دولت ها است، تهیه و تدوین برنامه های فرهنگی را در راستای پیشگیری و مبارزه با ورود در استعمال مواد مخدر یک ضرورت عنوان کرد.

وی گفت: دستگاه های فرهنگی به ویژه صدا و سیما، رسانه ها و مطبوعات باید با مطالعه دقیق و بررسی صحیح و شناخت درست مخاطبان در معرض خطر، در این زمینه نسبت به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی معضلات و مضرات ناشی از استفاده از مواد مخدر بر جامعه به خصوص نسل جوان بیشتر تلاش کنند.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان را از مهمترین عوامل کاهش توزیع مواد مخدر دانست.

وی همچنین بر ایجاد دستگاه های ایکس ری و استقرار سگ های مواد یاب در مبادی ورودی مرزها تاکید کرد.