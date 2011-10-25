به گزارش خبرنگار مهر، استان هرمزگان با توجه به دارا بودن 14 جزیره که بیشتر آنها مسکونی است در بین سایر استانهای کشور شرایط ویژه ای دارد و ارائه خدمات به ساکنین این جزایر از اهمیت خاصی برخوردار است.

انتقال بیمار از جزایر به سرزمین اصلی برای درمان یکی از معضلاتی بود که در سالهای اخیر موجب ایجاد نارضایتیهای بسیاری در بین مردم این جزایر شده بود.

این نارضایتیها با فوت سه بیمار هنگام انتقال از جزیره هرمز به بندرعباس توسط شناورهای مسافری افزایش یافت تا امام جمعه هرمز در خطبه های نماز جمعه و بخشدار این جزیره و هم در جلسات شوای اداری شهرستان قشم و سفرهای مسئولان کشوری و استانی این موضوع را مطرح کند.

با توجه به اینکه جزایر قشم، هرمز، لاوان از اهمیت خاصی برخوردار هستند همیشه خدمات رسانی به این جزایر از اهمیت خاصی در دولتهای نهم و دهم برخوردار بوده و در سفرهای استانی شاهد تصویب مصوبات خاصی برای این جزایر بوده ایم.

آمبولانس دریایی

پیگیریهای مکرر مسئولان استانی و مردم محلی وزارت بهداشت را برآن داشت تا دستور ساخت اولین آمبولانس دریایی ساخت داخلی را صادر کند و امروز پس از انتظار مردم جزایر برای تحقق این وعده شاهد به آب اندازی و تست این آمبولانس بودیم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عید قربان را روز بهره برداری رسمی این شناور مجهز اعلام کرد.

آمبولانس دریایی هرمز آماده راه اندازی است

محمدشکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تجهیزات آمبولانس دریایی هرمز نصب و پس از تستهای نهایی فنی و دریایی آماده بهره برداری و ارائه خدمات به مردم جزیره هرمز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان افزود: این شناور مجهز به سه تخت حمل بیمار که تمام تجهیزات پزشکی و اورژانسی در آن قرار دارد طی قراردادی به شرکت تعاونی مد کندالو قشم برای ساخت واگذارشده بود که در موعد مقرر آماده شد.

شکاری با اشاره به طراحی و ساخت این پروژه توسط متخصصان داخلی، افزود: ‌طول این شناور 12متر، عرض4.42متر و با آب خور یک متر و با هزینه بیش از 450 میلیون تومان ساخته شده است.

شکاری با اشاره به انتقال بیماران از جزایر استان هرمزگان به مرکز درمانی فوق تخصصی توسط ناوگان مجهز آمبولانسی عنوان کرد: تجهیزات آمبولانس دریایی هرمز بر اساس استانداردهای لازم برای حمل بیمار نظیر شوک، تنفس ترکیبی، نوار قلب و ... تعبیه شده و در سامانه ناوبری آن نیز تجهیزات راهبری دریایی در شب بکار گرفته شده است.

وی عنوان کرد: همزمان با عید سعید قربان این آمبولانس وارد ناوگان فوریتهای پزشکی استان می شود و می تواند به مردم شهید پرور جزیره هرمز خدمات درمانی ارائه دهد.