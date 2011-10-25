فوتسالیست قمی با تیم ملی به مقام چهارم جایزه بزرگ برزیل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های فوتسال جایزه بزرگ برزیل ملقب به جام جهانی کوچک از روز دوشنبه بیست و پنجم مهر ماه در کشور برزیل آغاز شد، ملی پوشان کشورمان ابتدا تیم ملی بلژیک را با حساب چهار بر یک شکست دادند که یکی از گل ها را علی اصغر حسن زاده ملی پوش قمی تیم ملی فوتسال کشورمان به ثمر رساند.



این پیروزی در حالی به دست آمد که تیم ملی در دومین بازی خود به دومین پیروزی خود دست یافت و همانند سه دوره قبلی این رقابت ها که با شرکت برترین تیم های فوتسال دنیا در برزیل برگزار شد، علی اصغر حسن زاده فوتسالیست توانمند قمی نیز عضو موثر تیم ملی فوتسال کشورمان بود.



بعد از موفقیت ارزنده ای که تیم ملی فوتسال کشورمان در نخستین روز رقابت های فوتسال جایزه بزرگ برزیل جام گرند پریکس به دست آوردند و موفق شدند تیم ملی فوتسال بلژیک را با نتیجه پر گل چهار بر یک شکست دهند، در روز دوم بازی ها هشت بر صفر از سد امریکا گذشتند که دو گل این بازی را علی اصغر حسن زاده به ثمر رساند.



تیم ملی فوتسال در آخرین بازی دور مقدماتی‌اش نیز سه بر یک از سد اروگوئه گذشت تا با اقتدار و ۹ امتیاز به عنوان تیم اول گروه سوم راهی مرحله بعد شود که این صعود با درخشش علی اصغر حسن زاده بازیکن با سابقه فوتسال قم در کنار سایر ملی پوشان رقم خورد.



این در حالی است که از گروه نخست این رقابت ها تیم‌های برزیل و گواتمالا با ۹ و چهار امتیاز، از گروه دوم تیم های روسیه و پاراگوئه با ۹ و شش امتیاز، از گروه سوم تیم‌های ایران و اروگوئه با ۹ و چهار امتیاز و از گروه چهارم تیم های آرژانتین و جمهوری چک هر دو با چهار امتیاز راهی دور بعد شدند.



تیم ملی کشورمان با برتری چهار بر یک و گلزنی علی اصغر حسن زاده بازیکن قمی خود برابر گواتمالا در مرحله یک چهارم نهایی موفق به صعود به نیمه نهایی شد اما با شکست چهار بر یک مقابل برزیل میزبان رقابت‌ها و قهرمان جهان، از راهیابی به فنیال بازماند.



بدین ترتیب تیم ملی کشورمان برای کسب مقام سوم مقابل تیم ملی آرژانتین به میدان رفت که در این دیدار نیز مغلوب شد و با علی اصغر حسن زاده بازیکن شایسته قمی خود همچون دوره گذشته به مقام چهارم این مسابقات دست یافت.



این عنوان در چهارمین حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در رقابت های فوتسال جایزه بزرگ برزیل در حالی به دست آمد که تیم کشورمان در دوره قبل نیز به مقام چهارم دست یافته بود اما در سال های 2007 و 2009 موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شده بود.

