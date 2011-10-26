جنگ تحمیلی خسارت های سنگینی به کرمانشاه وارد کرد

حجت الاسلام حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:‌ خدا را شاکریم که شاهد به ثمر رسیدن یکی از آرزوهای دیرینه مردم استان کرمانشاه بودیم.

قبادی با اشاره به استقبال با شکوه و تاریخی مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد:‌ این استقبال مردم کرمانشاه از معظم له، نشان از دلدادگی مردم این دیار به ولایت دارد و تجدید بیعتی دوباره با رهبر و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین افزود: دستاوردهای حضور رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه را در تمامی جهات از نظر منطقه ای، ملی و بین المللی می‌توان مورد بررسی قرار داد.

قبادی تاکید کرد:‌ حضور معظم له در استان موجب دلگرمی بیش از پیش مردم استان کرمانشاه به نظام و دلسردی دشمنان انقلاب بود، آن چه که امروز دشمنان ما را ناامید می کند وحدت بین مذاهب مختلف و مسئولان، با سلیقه های مختلف است که مردم استان با نشان دادن این وحدت در استقبال از مقام معظم رهبری مانند حضورهای دیگر خود در صحنه‌های انقلاب، بازهم دشمنان نظام را مایوس کردند.

وی گفت: ما هرچه داریم از برکت وجود رهبر عزیزمان است و حضور ایشان باعث گسترش روحیه معنوی و عطر امام زمان در کرمانشاه شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین افزود: با توجه به اینکه کرمانشاه از جمله استان‌های است که کم تر توسعه یافته و در زمان جنگ تحمیلی نیز بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده است، به طور یقین این حضور تاریخی مقام معظم رهبری در استان، باعث از بین رفتن این کمبودها و پیشرفت به جلو و آینده ای بهتر برای استان است.

حجت الاسلام قبادی در پایان تاکید کرد: مسولان باید در رفع مشکلات فرهنگی قدم بردارند و با توجه به مطرح کردن این مساله و مسئله بیکاری در سفر مقام رهبری از سوی مسئولین و نگاه مقام رهبری و عنایت ایشان به مسایل فرهنگی و معضل بیکاری، به طور قطع شاهد نتایج مهمی خواهیم بود که از دستاوردهای بزرگ سفر رهبر انقلاب است.