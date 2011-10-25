به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سوم آبان ماه نشست مطبوعاتی چهل ‌و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تقویتی رشد و نهمین جشنواره بین‌المللی دانش‌آموزان فیلمساز‌ با حضور حمیدرضا کفاش دبیر جشنواره، محمدتقی فهیم و جمعی از اهالی رسانه در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، کفاش گفت: قدمت این جشنواره به سال 1342 برمی‌گردد که این رویداد با عنوان فستیوال برگزار شد و اما در سال بعد دکتر ناطق خانلری پیشنهاد دادند که کلمه گوشواره را به جای فستیوال مورد استفاده قرار دهند، اما به تدریج کلمه جشنواره که ابداع وزارت آموزش و پرورش است، همه جا مرسوم شد.

وی افزود: فیلم‌های ایرانی در دوره‌های نخست جشنواره بسیار کم بود و تنها 25 فیلم ایرانی در آن حضور داشت، اما در سال بعد 38 فیلم در جشنواره ارائه شدند که 10 فیلم از ایران و 28 فیلم دیگر از 28 کشور مختلف بود که تمام این اطلاعات در کتابچه تاریخ جشنواره تدوین شده است.

کفاش ادامه داد: در سال 1350 عنوان فستیوال فیلم‌های آموزنده به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آموزشی تغییر نام داد و 14 دوره با همین عنوان به حیات خود ادامه داد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 برگزاری جشنواره فیلم رشد متوقف شد در سال 1364 شروع دوباره جشنواره را همگان به چشم دیدند و در همان سال جشنواره تغییر عنوان داد و با نام جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی آموزشی تربیتی رشد که شعار سازمان پژوهش آموزش است شروع به کار کرد و همچنان نیز با همین عنوان به کار خود ادامه می‌دهد.

وی گفت: البته زمان برگزاری جشنواره نیز از اردیبهشت‌ماه به آبان‌ماه منتقل شد، چرا که ماه آبان، ماه دانش‌آموزی است که در آن شروع سال تحصیلی و روز دانش‌آموز را داریم.

معاون فناوری اطلاعات آموزشی وزارت آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: تا قبل از سال 1352 فیلم‌های ارائه شده به جشنواره بدون دوبله عرضه می‌شد، اما از سال 1352 به بعد با دوبله و زیرنویس فیلم‌ها اکران شد و در دوره بیست ‌و دوم بخش خانواده و در دوره بیست ‌و سوم بخش دانش‌آموزان فیلم‌ساز و در دوره سی‌وششم بخش معلمان فیلمساز به ترتیب به جشنواره اضافه شدند.

کفاش در خصوص مکان و زمان برگزاری دوره‌های مختلف جشنواره گفت: ما در دوره‌های 34 و 35، جشنواره را همزمان در کرمان و یزد و تهران برگزار کردیم و در دوره‌های بعد پس از پایان جشنواره اصلی در تهران فیلم‌ها در دوره‌های مختلف در طول سال در مناطق متفاوت کشور اکران شد و ما به تجربه دریافتیم که این نوع اکران مطلوب‌تر از اکران‌های دیگر است. بنابراین باید بگویم جشنواره فیلم رشد تنها جشنواره‌ای است که پس از اختتامیه ختم نمی‌شود و در روستاها و استان‌های مختلف کشور تا پایان سال ادامه دارد.

وی در مورد نحوه انتخاب فیلم‌ها از سوی هیئت داوران گفت: انتخاب فیلم‌ها منطبق با فرهنگ مناطق مختلف کشورمان تا فروردین‌ماه طول می‌کشد و پس از آن با توجه به گرمسیر و سردسیر بودن مناطق، فیلم‌های منتخب در استان‌ها در مناطق مختلف کشور به نمایش درمی‌آید.

کفاش در ادامه عنوان کرد: تا چهاردهمین دوره جشنواره تندیس دلفان (نام تپه‌ای در استان لرستان که پیکره‌ای با قدمت 1200 سال قبل از میلاد در آن کشف شده است) را به منتخبین اهدا می‌کردیم. از سال 64 این روند تغییر پیدا کرد و علاوه بر تندیس لوح زرین و سیمین به منتخبین اهدا می‌شود.

دبیر چهل ‌و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی آموزشی تربیتی رشد افزود: نگاه ما به فیلم به عنوان رسانه‌ای آموزشی است. در حقیقت رویکرد جدید آموزش و پرورش رویکرد کتاب درسی و بسته‌های آموزشی است. بسته‌های آموزشی در نظام آموزش و پرورش تصویب شده و دروس به شکل بسته‌بندی همراه با کتاب درسی ارائه می‌شود. شاید دوستان بگویند که ساخت فیلم و قرار دادن آن در بسته‌های آموزشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما باید عنوان کنیم، ما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگ هستیم و محصول این جشنواره که فیلم‌های منتخب است در بسته‌های آموزشی قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: هدف از برگزاری جشنواره فیلم رشد شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم‌های آموزشی و تربیتی است. البته در کنار این موارد ما وظیفه خود می‌دانیم که به شناسایی فیلمساز‌ و فیلم‌های متناسب با مسائل آموزشی و تربیتی نیز بپردازیم. بنابراین هیئت انتخاب ما متشکل از فیلمسازان، روانشناسان، متخصصان آموزش و معلمان است و اگر فیلمی در انتخاب ما رد شد به نشانه این نیست که این فیلم به طور کلی رد شده است، بلکه تنها از نظر فرهنگی یا آموزشی منطبق با مسائل آموزشی کشور ما نبوده است.

کفاش گفت: مجموعه منتخب فیلم‌ها در دوره برگزاری جشنواره اکران می‌شود و افتتاحیه برای فیلم‌های آموزشی برای نمایش معرفی فیلم‌های آموزشی و اختتامیه را برای اهدای جوایز در نظر گرفته‌ایم و این جشنواره تلاش دارد زمینه را برای تعامل فیلم‌سازان برای فیلمسازی در زمینه پیوند آموزشی در داخل و خارج بیشتر کند. همچنین ایجاد کارگاه‌های آموزشی و ارتقاء دوره‌های فیلمسازی از دیگر اهداف این جشنواره است. البته ما هر ساله موضوعی را توسط فراخوان برای ارائه فیلم‌ها اعلام می‌کنیم.

وی افزود: فیلمها با موضوع آموزش و پرورش در قالب مستند، علمی، انیمیشن، داستانی کوتاه و بلند و نماهنگ خواهند بود و البته بخش ویژه دانش‌آموزان نیز وجود دارد که قضاوت جداگانه‌ای در آن انجام می‌شود. میانگین داوران جشنواره 10 نفر است که ما از کشورهای مختلف این داوران را انتخاب می‌کنیم و در سالن سینما فلسطین روز یکشنبه افتتاحیه برگزار می‌شود و همزمان با اکران فیلم‌ها در رتبه‌های اول، دوم و سوم در جدول اکران قرار دارد.علاوه بر سینما فلسطین، فیلم‌ها در 16 سالن دیگر نیز در سانس‌های جداگانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از طریق اطلاع‌رسانی روابط عمومی آموزش و پرورش اکران می‌شود.

دبیر جشنواره ادامه داد: امسال فاصله زمانی فروردین تا تیرماه را برای پذیرش فیلم‌ها قرار دادیم و از شهریور‌ماه امور اجرایی را شروع کردیم. از 43 کشور برای این دوره از جشنواره فیلم ارسال شد که در این بین 29 کشور در بخش مسابقه و جنبی راه یافتند که برخی از این کشورها فرانسه، آلمان، سوئد، نروژ، هلند، بلژیک، پرتغال، یونان و دانمارک هستند. مجموع فیلم‌هایی که در این دوره از جشنواره که به دبیرخانه ارسال شده است 1416 فیلم است که از بین آن‌ها 271 فیلم خارجی و 1345 فیلم ایرانی هستند و 295 فیلم به تفکیک به مرحله مسابقه و بخش جنبی در مرحله مسابقه و بخش جنبی به انتخاب هیئت انتخاب اکران می‌شوند.

وی بیان کرد: در 16 سالن سینمایی که فیلم‌های جشنواره اکران می‌شود، سانس‌ها به تفکیک مقاطع مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است و ما قصد داریم با فرهنگ جشنواره فیلم رشد، فرهنگ آموزشی کشور را رشد و توسعه دهیم. روش ما در این راستا مانند روش پهلوان تختی است، چرا که وی زمانی که مقام نخست را کسب می‌کرد برای دقایقی مدال خود را به گردن نفر دوم مسابقه می‌انداخت و ما نیز باید بگوییم اگر در چهل‌ویکمین دوره جشنواره هستیم، چهل دوره قبل از ما حضور داشتند.



کفاش در ادامه گفت: بخش جنبی جالبی نیز در افتتاحیه جشنواره خواهیم داشت به نام چلچله که به پیشنهاد هوشنگ مرادی‌کرمانی این نام را برای آن برگزیدیم. در این بخش از برگزیدگان چهل دوره قبل دعوت کردیم تا داوران پیشکسوت منتخبین این 40 دوره،‌ آثار آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و به منتخب منتخبین آ‌نها در این دوره جایزه اهدا و فیلم‌‌های آن‌ها نیز اکران شود. در اختتامیه هم به منتخبین دوره 41 جایزه اهدا خواهد شد. همچنین در بخش چلچله 262 فیلم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



وی افزود: ما سال گذشته به سراغ پژوهشگران آموزشی رفتیم و از آنها خواستیم در خصوص نقش فیلم در آموزش و به عنوان رسانه‌ای شفاف مقاله بنویسند که تمام این مقالات در کتابی تحت عنوان مجموعه مقالات تدوین شده است.

کفاش ادامه داد: در این دوره از جشنواره اولین مسابقه فیلمنامه‌نویسی با موضوع کتاب‌های درسی (کتاب‌های فارسی) برگزار می‌شود. امیدوارم شخصیت‌هایی چون دهقان فداکار که در گوشه ذهن ما قرار دارند، در فیلم‌ها نیز نمود پیدا کنند. البته در این دوره از جشنواره تجلیل از فیلمسازان، کارگردانان و تهیه‌کنندگانی که سابقه آموزشی و پرورشی نیز دارند، انجام می‌شود. به عنوان مثال داود میرباقری جز این افراد هستند. در ضمن در بخش دفاع مقدس ما به دفاع مقدس با نگاهی آموزشی می‌پردازیم. نکته جالب این دوره از جشنواره این است که در قضاوت فیلم‌های دانش‌آموزان و معلمان علاوه بر داوران از دانش‌آموزان و معلمان نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: ما جلسات مشترکی با میرعلایی داشتیم. هم‌اکنون نیز سه نفر نماینده در بنیاد فارابی معرفی کرده‌ایم که در جلسات آنها حضور داشته باشند. ما با بنیاد فارابی و جشنواره کودک بی‌ارتباط نیستیم اما اینکه باید مشارکت ما با این جشنواره بیشتر باشد را قبول دارم.



کفاش در ادامه گفت: بخش ویژه گنیجینه رشد را نیز در این دوره برگزار می کنیم که تاکنون 300 فیلم در آن واگذاری شده است و حدود 15 هزار دقیقه از فیلم‌های آرشیوی را در آن بازتولید کرده‌ایم. همچنین در این دوره از جشنواره علاوه بر دو داور بین‌المللی، دو داور دانش‌آموزی نیز داریم که یکی از داوران از استان یزد است و باید بگویم استان‌ها و شهرستان‌ها به لحاظ کمیت و کیفیت و حتی فیلمسازی و حتی فیلم‌نامه‌نویسی سهم بسیار زیادی را در جشنواره دارند.



کفاش درارتباط با نوع جوایز نیز عنوان کرد: تندیس ویژه همراه لوح زرین و سیمین به منتخبین اهدا می‌شود و به تشخیص هیئت داوران به منتخبین معادل سکه بهار آزادی براساس رتبه‌شان وجه نقد اهدا می‌شود. البته سازمان‌هایی مانند سازمان بورس در جهت فرهنگ‌سازی اقتصاد سالم برای کودکان و کنار زدن فعالیت‌های شرکت‌های هرمی 23 جایزه ویژه به منتخبین جشنواره فیلم رشد اهدا خواهند کرد.