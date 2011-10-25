فرهنگ مایه حیات جامعه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله حیدری ظهر سه شنبه در جمع پژوهشگران و دانشجویان افزود: بررسی و تبیین آحاد و جنبه های مختلف مسائل فرهنگی سیاسی، مهیا کردن زمینه و بستر مساعد جهت توسعه و ترویج فرهنگی و فرهنگ سازی یکی از مهمترین شاخص های مورد نیاز در توسعه زیر بنایی کشور است.

وی با اشاره به نقش زیرساخت های فرهنگی در پیشرفت هر جامعه، اعتلای فرهنگی را یکی از پایه‌های اساسی انقلاب اسلامی ایران برشمرد.

حیدری عنوان کرد: امروز با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از اهمیت و تأثیرگذاری آن بر معادلات سیاسی کاسته نشده، بلکه نقش انقلاب، بزرگتر و اثر گذارتر نیز شده است.

وی در پایان با اشاره به تاثیر تفکر و جهان بینی ژرف امام خمینی (ره ) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در پایداری سیاسی انقلاب، از ایران بعنوان الگویی کارآمد از یک نظام سیاسی پویا و درعین حال مستقل از قدرت های سلطه جو یاد کرد.