چهاردهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه چهاردهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی استان البرز در سال تحصیلی 91-90 با حضور استاندار البرز، مدیرکل آموزش و پرورش استان و تنی چند از مسئولان به صورت متمرکز در مدرسه راهنمایی دخترانه تهذیب 1 در کرج با شور حال خاصی برگزار شد.

نامزدهای انتخاباتی با نصب عکس و شعارهای خود به دیوار مدرسه از روزهای پیش سعی در معرفی خود و حذب آرا داشتند.

روی بنرهای معرفی کاندیداها خلاصه ای از سوابق علمی و یا اجتماعی و موفقیتهای نامزدها دیده می شد.

اجرای سرود ملی و سرود همگانی از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای این مراسم بود.

در بخشی از این برنامه مسئولان استانی با نشستن در کلاس هوشمند این مدرسه با نحوه تدریس به این شیوه آشنا شدند.

در این مراسم استاندار البرز گفت: خوشحالیم که بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی هستیم که تمرینی برای تعیین سرنوشت افراد به دست خودشان است.

عیسی فرهادی افزود: طی یک سال گذشته با تلاشهای مجدانه مدیر کل آموزش و پرورش استان و همکاری و همیاری فرهنگیان عزیز اقدامات ازشمندی شکل گرفته و در حال شکل گیری است که امیدها به آینده چند برابر می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز نیز ابراز امیدواری کرد با تلاشهای مدیران و مسئولان بستر مناسبی برای ارائه خدمات بیشتر به دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران فراهم شود.

اکبر حلیمی افزود: انتخابات شورای دانش آموزی تاثیر بسزایی در رشد شخصیتی دانش آموزان دارد و قطعا آینده این سرزمین با آموزش و تمرین مشورت و مسئولیت پذیری در دانش آموزان تضمین می شود.

در این انتخابات، دانش آموزان نماینگان اصلح خویش را انتخاب می کنند و به او رای می دهند.

شورای دانش آموزی یکی از ارکان اصلی مدرسه است که در تصمیم گیری و سیاسیت گذاری آموزشگاه در کنار مدیر و سایر تصمیم سازان قرار می گیرد.

این شوراها به عنوان نماد خودباوری و اعتماد به مسئولیت پذیری دانش آموزان فضای ایده آلی برای تمرین مشارکت جویی و کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان را فراهم می کند.

انتخابات شورای دانش آموزی در کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان البرز همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

