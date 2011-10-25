به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، امسال مسلمانان مسکو عید قربان را روز 6 نوامبر ( 15 آبان) برگزار می کنند.

مقامت مسکو مسلمانان این شهر را از ذبح حیوانات برای قربانی روز عید قربان در فضای باز منع کرده اند. مسلمانان مسکو نیز به طور جمعی با این محدودیت موافقت کرده و اظهار داشتند که ذبح حیوانات را به اماکن مناسب منتقل می کنند، اما در عین حال این نکته را مورد تأکید قرار داده اند که دسترسی آنها به تسهیلات لازم برای پاسخ به نیازهایشان کافی نیست.

برخی مسلمانان اظهار داشتند که اگر شهرداری مسکو اماکنی را برای این منظور در اختیار آنها می گذاشت شرایط بسیار بهتر می شد، چرا که قربانی کردن برای مسلمانان به عید قربان محدود نمی شود.

مسکو دارای جمعیت مسلمان درحال رشد است چرا که بسیاری از مسلمانان از بخشهای مختلف روسیه نیز به این شهر نقل مکان می کنند. رهبران محلی جامعه مسلمان چندی است که درخواست ساخت مساجد و تسهیلات بیشتر را داشته اند که این درخواستها تا کنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.

