کمبود موقوفات قرآنی مانع گسترش جامعه القرآن در هرمزگان است

حجت الاسلام محمد فاتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد اندک مراکز قرآنی در سطح استان عنوان کرد: ‌امسال اوقاف از بودجه امور فرهنگی از اعتبارات استانی بی نصیب مانده و تاکنون از محل اعتبارات استانی سهمی بابت انجام امور فرهنگی به اوقاف تعلق نگرفته است.

به گفته وی، هم اکنون تنها دو مرکز جامعه القرآن آن هم فقط در بندرعباس فعال هستند واین در حالی است تنها با وجود پنج میلیون اعتبار می توان یک مرکز جامعه القرآن در هر شهر استان راه اندازی کرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود موقوفات قرآنی در هرمزگان نیز مسئله ای است که واقفان باید به آن توجه ویژه داشته باشند، ادامه داد: کمبود موقوفات قرآنی مسئله ای است که واقفان در هنگام وقف اموال خود باید به آن توجه داشته باشند و اموالشان را بیشتر در این زمینه ها وقف کنند.

حجت الاسلام فاتحی با بیان اینکه لازم است واقفان قبل از وقف اموالشان ضمن مشاوره با اوقاف از خلاها و نیازهای روز جامعه مطلع شوند، اظهارداشت: اگر واقفان با انجام نیاز سنجی اموالشان را وقف کنند ثمرات وقف در جامعه بیش از پیش نمایان می شود.

وی همچنین تاکید کرد: ‌افزایش موقوفات قرآنی در هرمزگان نیاز به فرهنگسازی در این زمینه دارد که در تحقق این مهم رسانه های جمعی می توانند نقش موثر وبسزایی داشته باشند.

حجت الاسلام فاتحی یادآورشد: با وجود همه کمبودها برنامه تجوید روخوانی و روان خوانی در اکثر بقاع متبرکه شاخص استان برگزا ر می شود.

وی یادآور شد: ‌مراکز فرهنگی وقرآنی ایجاد شده در بقاع متبرکه در سطح استان وظیفه پیگیری برنامه ها و امور قرآنی در محیط پیرامونی بقاع را برعهده دارند.