دانشکده داروسازی همدان نیازمند آزمایشگاه تخصصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دانش مهر اظهار داشت: تعداد 27 دانشجو در سال 89 در دانشکده داروسازی پذیرفته شده‌ اند. در سال تحصیلی جدید نیز 36 دانشجو در این دانشکده پذیرفته شده اند.

وی با اشاره به اینکه فضای هفت هزار متری در پردیس دانشگاه بوعلی برای دانشکده داروسازی در نظر گرفته شده است، افزود: دانشکده داروسازی تا 15 سال آینده مشکل فضا نخواهد داشت.

رئیس دانشکده داروسازی همدان اضافه کرد: تا آخر سال جاری عملیات اجرایی ساخت دانشکده جدید داروسازی پایان می یابد.

وی گفت: دانشجویان دانشکده داروسازی نیازمند آزمایشگاه تخصصی هستند و تجهیزات مورد نیاز باید تأمین شود و این موضوع باید در کنار اقدامات عمرانی مورد توجه باشد.

دانش‌مهر ادامه داد: تعداد هشت عضو هیئت علمی در دانشکده داروسازی مستقر هستند و تا پایان سال جاری این تعداد به 12 نفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه دانشکده داروسازی موتور پژوهشی دانشگاه است، اظهار داشت: تعداد دو نفر بورسیه نیز در دانشکده داروسازی جذب شده است.

دانش مهر عنوان کرد: هیئت علمی دانشکده داروسازی کامل است و با کامل کردن فضای دانشکده در 10 سال آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری در این دانشکده داروسازی خواهیم بود.