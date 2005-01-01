"رسم عاشق كشي" با 7 سالن سينما در تهران آمد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي " رسم عاشق كشي " به كارگرداني خسرو معصومي فيلمي اجتماعي است درباره يك جوان كه به عنوان سرباز در نيروي انتظامي خدمت مي كند. اين سرباز عاشق دختري است كه پدر دختر براي تامين معاش خانواده به صورت غير قانوني چوب مي برد و اين جوان مجبور مي شود او را به زندان ببرد. اين مساله باعث دلگيري مادر دختر و در نتيجه مخالفتش را با ازدواج آنها مي گردد. پسر كوچك خانواده با يك گروه چوب بر غير قانوني همكاري مي كند تا بدهي پدرش را بپردازد. سرباز براي اطلاع از فعاليت اين نوجوان اقدام مي كند كه همين مساله اتفاقاتي را در پي دارد.

در اين فيلم كه گوهر خير انديش، حسين محجوب

اين فيلم كه به خاطر بازي خير انديش جايزه بهترين بازيگر زن را از آن خود كرد در سينماهاي عصر جديد، شهر تماشا، سعدي، شاهد، گلريز، حافظ و كانون به نمايش در مي آيد.

از نظر تعداد سالن هاي نمايش دهنده فيلم در تهران، فيلم سينمايي "خوابگاه دختران" درحال حاضر با دراختيارداشتن 15 سالن سينما، بيشتري سالن هاي را در اختيار دارد. داستان فيلم سينمايي " خوابگاه دختران " درباره دختري به نام رويا است كه براي تحصيل در دانشگاهي به خارج از تهران مي رود. درآنجا او از وجود ساختماني بزرگ و مخروبه، نزديك به ساختمان محل اقامت شان با خبر مي شوند كه به گفته اهالي جن دارد. رويا سري به اين خانه مي زند و اين خود آغاز ماجرا است. در اين فيلم باران كوثري، مجيد صالحي، صادق صفايي، نگار جواهريان و خسرو احمدي به عنوان بازيگران اصلي ايفاگر نقش ها هستند.

سينماهاي عصر جديد، سروش، بهمن، مركزي، گلريز، قيام، شيدا و فردوسي از جمله سالن هاي نمايش دهنده اين فيلم به شمار مي روند.





فيلم سينمايي " خوابگاه دختران "

فيلم سينمايي "بله برون" به كارگرداني داود موثقي اين هفته 14 سالن سينما در تهران را در اختيار دارد كه نسبت به هفته قبل دو سالن به آن اضافه شده است و از نظر تعداد سينماهاي نمايش دهنده در مقام دوم قرار مي گيرد. اين فيلم يك اثر كمدي است كه به مساله ازدواج دو جوان مي پردازد كه با مسايل و مشكلاتي در اين راه مواجه مي شوند.

سالن هاي قدس، پارس، عصر جديد، بهمن، كارون، ايران، توسكا و ماندانا تعدادي از سينماهاي نمايش دهنده اين فيلم است.

فيلم سينمايي "دوئل" به كارگرداني احمد رضا درويش نيز با در اختيار داشتن 12سالن سينما در مقام سوم از نظر تعداد سالن سينماهاي نمايش دهنده در تهران است. اين فيلم داستان زينال حميداوي را روايت مي كند كه پس از بيست سال اسارت به وطن باز مي گردد . اما پرونده اي تاريك و سوال برانگيز دارد. زينال از نظر دوستان و اقوام خود هم فردي خائن است و همه با ديده تردي به او نگاه مي كنند. در اين بين زينال تلاش مي كند با ياد آوري خاطرات گذشته اين موضوع را حل كند . در اين ميان، اسكندر فرد فرصت طلبي است كه دشمن اصلي او محسوب مي شود.در اين فيلم سعيد راد ، پژمان بازغي، پريوش نظريه ، كامبيز ديرباز، انوشيروان ارجمند، پرويز پرستويي و هديه تهراني بازي مي كنند.

سالن هاي آفريقا، فرهنگ، ايران، بلوار، آستارا، صحرا، فلسطين و موزه سينما از جمله سينماهاي نمايش دهنده اين فيلم هستند.





فيلم سينمايي " دوئل "



ديگر فيلمي كه به تازگي بر پرده سينماهاي تهران رفته است، فيلم سينمايي " تارا و تب توت فرنگي " به كارگرداني سعيد سهيلي است كه اين هفته با 2 سالن سينما كمتر، 7 سالن سينما در تهران در اختيار دارد. داستان به اين ترتيب شروع مي شود كه دوست يكي از سرداران جنگ به نام محمود كه از خانواده اي متمول است به شهادت مي رسد و مادر اين جوان سردار را قاتل فرزندش مي داند. تارا خواهر اين شهيد و نويسنده كتاب " تب توت فرنگي " در بيمارستان به ديدن اين سردار مي رود و در اندك زماني عاشق او مي شود. ازدواج اين دو با وجود مخالفت هاي مادر و رفتن آنها به منطقه اي جنگي در كردستان داستان را وارد مرحله جديدي مي كند. در اين فيلم كتايون رياحي، لادن مستوفي، لادن طباطبايي، شهره لرستاني، فخري خوروش، پژمان بازغي و رامبد شكرابي از جمله بازيگران اصلي اثر به شمار مي روند.

اين فيلم در سالن هاي استقلال، بلوار ، آستارا، شيرين، بهمن، مركزي، و پيام انقلاب بر پرده رفته است.







فيلم سينمايي " تارا و تب توت فرنگي"



از دو هفته گذشته نمايش فيلم سينمايي " روز كارنامه " به كارگرداني مسعود كرامتي در سينماهاي تهران آغاز شده است. اين فيلم اين هفته با 4 سالن كمتر تنها در سالن هاي سينماي ناهيد، جي و فلسطين نمايش داده مي شود.

ديگر فيلمي كه به تازگي بر پرده سينماهاي تهران قرار گرفته است " قدمگاه " به كارگرداني ايرج كريمي است كه در گروه سينمايي خاص ( آسمان باز ) به نمايش درآمده است.

داستان اين فيلم درباره جواني بي كس و تنها به نام رحمان است كه به وسيله تمامي اهالي ده بزرگ شده است و از سرنوشت پدر و مادرش اطلاعي ندارد و تصور مي كند كه يك بچه سر راهي است. رحمان نذر دارد تا 10 سال مداوم به محلي به نام قدمگاه برود كه بين اهالي مشهور است امام زمان (عج) به آنجا قدم گذاشته اند. در سال دهم آن حضرت بر رحمان ظاهر مي شود و از قرضش به يكي از اهالي سخن مي گويد و از رحمان مي خواهد كه به روستاي خود بازگردد. بازگشت اين جوان به روستا و ملاقات با امام زمان ( ع) شرايط را دشوار مي سازد ...

در اين فيلم بابك حميديان، نگار جواهريان، فرامرز صديقي، علي رضا اوسيوند، محمد رضا داود نژاد به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند.

اين فيلم در سينماهاي فرهنگ، ايران، فلسطين و شهر تماشا نمايش داده مي شود.

همچنين طي اين هفته فيلم "نصف جهان" به كارگرداني مرتضي شامل در سينما سپيده، "جايي ديگر" ساخته مهدي كرم پور در سينما شهر تماشا و شيرين، " مزرعه پدري " اثر رسول ملاقلي پور در سينما شهرزاد، " سام و نرگس " به كارگرداني ايرج قادري در سينما رنگين كمان، " بيل را بكش " در سينما رودكي، " غوغا " در سينما آرش، " حامي " در سينما فرخ، " صاعقه " در سينما نادر، " دعوت به شام " در سينما تابان، " همنفس " در سينما سارا و " شكست ناپذير در سينما كريستال به نمايش در مي آيد.