اختصاص 30 میلیارد ریال برای کاهش مصرف آب شرب در آبیاری فضای سبز کرج

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بین 12 منطقه شهرداری کرج، فضای سبز منطقه هفت، در شمار مناطقی می باشد که جهت آبیاری بیشترین وابستگی را به شبکه آب شرب شهر دارد چرا که اکثر بلوارهای آن از طریق انشعابات آب شهری آبیاری می شوند.

وی افزود: در این راستا عملیات اجرایی تامین، انتقال و توزیع آب خام فضای سبز در منطقه هفت شهرداری کرج اجرایی می شود.

این مسئول گفت: این طرح آب خام را از محل قنات ترقی در مجاورت ساختمان شهرداری منطقه هفت استحصال نموده و با انتقال آن به باغ صمصام در شمال بلوار موذن و توزیع از طریق شبکه آبرسانی جدید، آب خام مورد نیاز فضای سبز این منطقه را تامین می کند.



وی اضافه کرد: امور آب سازمان پارکها و فضای سبز برای اجرای این طرح در مرحله نخست قنات باغ ترقی را کاملا احیاء کرد.



زارع گفت: ساخت ایستگاه پمپاژ و مخزن 350 هزار لیتری در باغ ایرانی و ساخت مخزن 800 هزار لیتری درباغ صمصام و شبکه های انتقال و توزیع در حال اجراء می باشد که تا پایان بهار سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.



وی ادامه داد: سیاست و برنامه ریزی های شهرداری کرج و سازمان پارکها و فضای سبز در کاهش مصرف آب شرب شهری و جایگزینی آب خام، با ایجاد شبکه توزیع جدید در فضاهای سبز می باشد که هر ساله پروژه های متعددی در این راستا اجرا می شود.

زارع افزود: در سال جاری حدود 30 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: در حال حاضر فقط حدود 15درصد از عرصه های فضای سبز شهر کرج با آب شرب آبیاری می شوند که امید می رود تا پایان سال 95، آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز کاملا جدا از شبکه آب شرب شهری تامین شود.



