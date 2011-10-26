حجتالاسلام حسن مولایی مدیر مسئول هفته نامه افق حوزه و مدیر خبرگزاری حوزه نیوز که در نمایشگاه خبرگزاریها و مطبوعات با خبرنگار مهر گفتگو میکرد درباره چالشهای اطلاع رسانی دینی گفت: یکی از چالشهای موجود در عرصه اطلاع رسانی دینی این است که نگاه خبری شایستهای به این حوزه نیست، این در حالی است که اتفاقاتی که در این میدان میافتد میتواند در عرصه اجتماعی اثرگذار بوده و موجهایی را نیز در جامعه ایجاد کند.
وی افزود: به دلیل عدم نگاه خبری به معارف دینی فاصله ای بین جامعه و معارف دینی میبینیم. اگر تولید اندیشه دینی در حوزههای علمیه را به صورت روزآمد رصد و آن را منعکس کنیم میتوان معارف دینی جامعه را به روز کرد و به تبع اثرگذاری آن را در سطح جامعه بیشتر کرد.
مولایی تصریح کرد: فقدان نگاه خبری به معارف جدید دینی و اتفاقاتی که در این عرصه میافتد مثل کتب دینی و تولیدات جدید علمی حوزه به گونهای بین حوزههای علمیه که کانون اندیشه دینی هستند و مخاطبان آن فاصله ایجاد کرده است. باید پل رسانهای بین حوزههای علمیه و فرهیختگان جامعه ایجاد کنیم تا سریع و مستند بتوانیم معارف روزآمد دینی را به اهل فرهنگ ارائه دهیم.
وی با اشاره به اینکه در سایت حوزه نیوز تلاش بر این بوده تا همه مخاطبان مورد توجه باشند گفت: در این سایت نگاه ما فراگیر است اگر چه مخاطبان خاص هم میتوانند سرویسهای ویژه دریافت کنند. حوزویان مخاطبان درجه یک ما هستند که میتوانند از اخبار استفاده کنند.
وی در ادامه به مشکلات دیگر عرصه اطلاع رسانی دینی پرداخت و گفت: یکی از مشکلاتی که میشود از آن در درون حوزه یاد کرد این است که در درون حوزه کار رسانههای نهادینه نشده است این در حالی است که خود حوزه یک مجموعه رسانهای است. بسیاری از بزرگان به دلیل ملاحظات اخلاقی تمایل به رسانه ای شدن ندارند و در بسیاری موارد به سختی توانستهایم مطالب زیبا و قابل ارائه در رسانهها که مطابق شخصیت علمای حوزه باشد را دریافت و منعکس کنیم.
مدیر مسئول هفته نامه افق حوزه در پایان یادآور شد: اگرچه کار حوزه کار رسانهای است و رسالت انبیا را بر دوش میکشد اما کار رسانهای در درون خود حوزه خوب نهادینه نشده است و روزآمدی کار دینی را آنچنان که باید در حوزه نداریم. با استفاده از ابزار روز باید این روزآمدی را به صورت بهینه در ساختار حوزه تعریف کنیم تا پویش بیشتری را در افراد حوزه شاهد باشیم.
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