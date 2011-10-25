به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت 13:45 دقیقه امروز سه‌شنبه از غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مهمترین خبری که در رسانه‌های داخلی طی سال گذشته خواندید و شنیدید چه بود، گفت: خبر تحولات جهان اسلام بویژه سقوط "حسنی مبارک" و خبر سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و شور و نشاط مردم این استان، از مهمترین اخباری بود که طی سال جاری شنیده‌ام.

هجدمین نمایشگاه مطبوعات از امروز سه‌شنبه سوم آبانماه به صورت رسمی در مصلی امام خمینی(ره) آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.