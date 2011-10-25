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۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

سنایی با مهر مطرح کرد:

تاکید فراکسیون اقتدار ملی بر ضرورت اعتمادسازی بین مردم درپی ماجرای اختلاس

تاکید فراکسیون اقتدار ملی بر ضرورت اعتمادسازی بین مردم درپی ماجرای اختلاس

رئیس فراکسیون اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی از تاکید اعضای این فراکسیون بر ضرورت اعتمادسازی بین مردم درپی ماجرای اختلاس خبر داد و اعلام کرد که این فراکسیون بنا دارد امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را بصورت کارشناسانه بررسی کند.

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه صبح امروز سه شنبه شورای مرکزی فراکسیون اقتدار ملی مجلس اظهار داشت: در این جلسه در خصوص گزارش کمیسیون اصل 90 بحث و بررسی شد و اعضای کمیسیون تاکید کردند لازم است در این ماجرا اعتمادسازی بین مردم از سوی قوای سه گانه انجام گیرد.

سنایی ادامه داد: در این جلسه درباره امکان تشکیل نظام پارلمانی نیز بحث و تاکید شد همان طور که رهبر معظم انقلاب بیان کردند این بحث نیاز به زمان دارد، انتظار این است موضوع ابتدا در محافل آکادمیک و پژوهشی مورد نقد و بررسی قرار گیرد، همچنین نهادهایی مثل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر روی آن کار کنند.

رئیس فراکسیون اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد فراکسیون در خصوص بحث نظام پارلمانی جلسات کارشناسی تشکیل دهد و این موضوع را مورد برسی قرار دهد.

کد مطلب 1443168

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