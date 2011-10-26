فاطمه و امیرعلی محبوبترین نامها/ صعود آیدا به دلیل سریال ماه رمضان

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جدید ترین آمار های ثبت احوال در میان اسامی دختران، فاطمه با سه هزار و 711 مورد، زهرا با دو هزار و 294 فراوانی، ستایش با یکهزار و 449 مورد، آیدا با یکهزار و 167 فراوانی و نازنین زهرا با یکهزار و 100 مورد ، 5 اسم اول دختران بوده است.

وی تاکید کرد: هستی، زینب، ریحانه، مریم و یسنا نیز در رتبه 6 تا 10 اسامی دختران قرار دارند.

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: امیرعلی با دو هزار و 949 فراوانی، امیرحسین با دو هزار 226 فراوانی، ابوالفضل با دو هزار و 89، امیر با یکهزار و 841 و محمد با یکهزار و 698 مورد پنج اسم اول پسران در شهریور ماه است.

به گفته وی، امیر محمد، محمد طاها، حسین، مهدی و محمد مهدی نیز در رتبه های بعدی اسامی پسران است.

وی افزود: اسم آیدا قبل از ماه مبارک رمضان در رتبه 44 قرار داشت اما بعد از آن با توجه به سریال ماه رمضان ، به رتبه چهار درمیان اسامی دختران صعود کرد.