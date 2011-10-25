به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اسکاتلند یارد از فردیناند شکایتی دریافت کرده مبنی بر اینکه جان تری در دیدار روز یکشنبه در "لوفتوس روئد" اظهارات نژادپرستانه علیه او بر زبان آورده است.

بر پایه گزارش سان، کاپیتان 30 ساله چلسی هرگونه اظهار نظر نژادپرستانه ای را تکذیب کرده اما پلیس عنوان کرده شواهدی دال بر این موضوع وجود دارد.

تری به دیلی میل گفت: من چیزی برای پنهان کردن ندارم و باید بگویم حرفی در این خصوص نزده ام. من و آنتون پس از بازی 10 دقیقه در رختکن صحبت کردیم و باید بگویم مشکلی بین ما وجود ندارد.