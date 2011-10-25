  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

پلیس در خصوص "جان تری" رسیدگی می‌کند

پلیس در خصوص "جان تری" رسیدگی می‌کند

پلیس انگلستان در خصوص اظهارات نژادپرستانه کاپیتان تیم فوتبال چلسی علیه "آنتون فردیناند"، مدافع کویینزپارک رنجرز، تحقیق و بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اسکاتلند یارد از فردیناند شکایتی دریافت کرده مبنی بر اینکه جان تری در دیدار روز یکشنبه در "لوفتوس روئد" اظهارات نژادپرستانه علیه او بر زبان آورده است.

بر پایه گزارش سان، کاپیتان 30 ساله چلسی هرگونه اظهار نظر نژادپرستانه ای را تکذیب کرده اما پلیس عنوان کرده شواهدی دال بر این موضوع وجود دارد.

تری به دیلی میل گفت: من چیزی برای پنهان کردن ندارم و باید بگویم حرفی در این خصوص نزده ام. من و آنتون پس از بازی 10 دقیقه در رختکن صحبت کردیم و باید بگویم مشکلی بین ما وجود ندارد.

کد مطلب 1443179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها