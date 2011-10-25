14 هزار تن کالا از گمرک بوشهر ترانزیت خارجی شد

محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در این مدت دو هزار و 337 تن کالای کارنه تیر (توافق نامه بین المللی) شامل تجهیزات نیروگاهی و اجزا قفل از کشورهای ترکیه و روسیه وارد شده که گمرک عمل کننده آن بوشهر بوده است.

وی اظهارداشت: طی این مدت 31 هزار و 85 تن کالا به ارزش 523 میلیارد و 847 میلیون ریال از کشورهای کویت، بحرین، امارات متحده عربی و به کشور ایران ترانزیت داخلی شده و از طریق گمرکات جنوب تهران، منطقه اقتصادی بوشهر دو و شهریار خارج شده است.

معاون مسافری گمرک بوشهر به آمار مسافرین ورودی در شش ماهه اول سال 90 اشاره کرد و گفت: هشت هزار و 898 نفر مسافر از طریق گمرک بوشهر وارد کشور شده اند که از این تعداد یک هزار و 567 نفر مسافر خارجی و هفت هزار و 331 نفر مسافر ایرانی بوده اند.

طاهری اضافه کرد: همچنین در این مدت هشت هزار و 704 نفر مسافر از طریق گمرک بوشهر به خارج از کشور سفرکردند که از این تعداد یک هزار و 590 نفر مسافر خارجـی و هفت هزار و 114 نــفـر مسافر ایرانی بوده اند.

وی با بیان اینکه این تعداد مسافر توسط 120 فروند هواپیما و 183 فروند کشتی مسافری جابه جا شــده اند، اظهارداشت: از میان مسافران ورودی و خروجی به کشور 169 نفر از طریق اسکله مسافری والفجر و 17 هزار و 451 نفر از طریق فرودگاه جابه جا شده اند.

طاهری گفت: طی این مدت گمرک بوشهر یک میلیون و 542 هزار و 629 تـن کالا به ارزش 226 میلیون 130 هزار و دلار واردات موقت داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 19 برابر واز نظر ارزشی نیز 38 درصد رشد نـشان می دهد.

معاون مسافری گمرک بوشهر گفت: در شش ماهه اول سال 90 در گمرک بوشهر 146 کیلوگرم کــالا بــه ارزش 37 دلار از کشور مرجوع شده است.