حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به قم، اظهار داشت: از میان ۳۲۱ مصوبه این سفر، در ۴ پروژه شهرداری قم یا به نوعی دستگاه متولی و مجری طرح است و یا در کنار دیگر دستگاه‌های تامین کننده منابع بخشی از اعتبار پروژه را تامین می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به پروژه ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی در استان قم به عنوان یکی از مصوبات سفر سال گذشته مقام معظم رهبری، گفت: این مصوبه مربوط به ساماندهی خانه‌های زیر دکل‌های برق است که عمدتا ساکنان آن‌ها افرادی با درآمد پائین هستند که تا کنون نتوانسته‌اند برای خود مسکن مناسبی را فراهم کنند.



بختیاری در خصوص تامین منابع مالی این پروژه گفت: تامین منابع آن به صورت استانی و بخشی است و بخشی توسط مسکن و شهرسازی و بخشی توسط شهرداری تامین خواهد شد.



سکونت گاه‌های غیررسمی کماکان در قم وجود دارند



وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه در سال ۹۰، ۲۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است، یادآور شد: متاسفانه با گذشت چند ماه از آغاز سال، تا کنون ابلاغی در این خصوص به شهرداری قم نشده است و این سکونت گاه‌های غیررسمی کماکان در قم وجود دارند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات این سفر به مصوبه احیای بافت فرسوده شهر قم اشاره کرد و بیان داشت: قم دارای حدود هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده است که رفع این معضل باید جزء اولویت‌های فنی و عمران شهری باشد.



وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه برای سال ۹۰، ۱۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که سهم استانداری، شهرداری و مسکن و شهرسازی هر کدام ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد که از این میان ۵۰ میلیارد استانداری ابلاغ شده و سهم شهرداری نیز در قالب تخفیفات عوارض بافت فرسوده پرداخت شده اما تا کنون اعتبار منابع از سوی مسکن و شهرسازی قم ابلاغ نشده است.



بخش عمده اعتبار پروژه ساماندهی معابر پردیسان در سال ۹۰ هنوز ابلاغ نشده است



بختیاری در ادامه به پروژه اصلاح، تکمیل و ساماندهی معابر شهرک پردیسان از مصوبات سفر اشاره کرد و اظهار داشت: برای این پروژه برای سال ۹۰، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است که قرار بود ۲۰ میلیارد ریال از طریق منابع استانی، ۲۰ میلیارد ریال از سوی مسکن و شهرسازی و ۱۰ میلیارد ریال از طریق دفتر رهبری تامین شود.



وی یادآور شد: اما تا کنون از این میان تنها ۱۰ میلیارد ریال از سوی دفتر رهبری ابلاغ اعتبار و مبادله موافقت نامه آن انجام شده است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه اجرا و ساماندهی فضای سبز معابر و محلات شهر قم به عنوان یکی دیگر از مصوبات سفر اشاره کرد و بیان داشت: برای این پروژه برای سال ۹۰، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده که ۲۰ میلیارد سهم وزارت کشور، ۱۰ میلیارد منابع استانی، ۱۰ میلیارد شهرداری و ۱۰ میلیارد ریال سهم دفتر رهبری است.



وی افزود: تا کنون تنها ۱۰ میلیارد ریال دفتر رهبری ابلاغ اعتبار و مبادله موافقت نامه آن انجام شده است.



تحقق مصوبات سفر رهبری نیازمند تلاش و پیگیری مدیران استان



بختیاری در پایان یادآور شد: مصوبات سفر رهبری به قم در جهت توجه به مسائل و مشکلات شهر قم بوده اما تحقق آن نیازمند تلاش و پیگیری مدیران استان است که باید با جدیت انجام شود.