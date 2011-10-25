به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست که در محل سالن اجتماعات معاونت امور هنری برگزار شد، رضا بکایی از اعضای شورای سیاستگذاری به ارائه گزارشی ازفعالیت‌های انجام شده در راستای برگزاری اولین یادواره"شاهدان عرصه هنر" پرداخت.

وی با ارائه آماری از هنرمندان شهید افزود: بالغ بر 700 هنرمند شهید در عرصه‌ هنرهای تجسمی، تئاتر و دیگر عرصه‌های هنری وجود دارند که برنامه ای در جهت شناسایی کامل این شهدا آغاز شده است.

بکایی همچنین در ارتباط با فعالیت‌های پیش‌بینی شده این یادواره گفت: به همت نویسندگان مطرح نگارش 6 مقاله علمی در رابطه با جایگاه هنر متعهد و شهدای عرصه هنر آغاز شده است و پیشنهاد می‌کنم دانشگاه هنر نیز دراین عرصه وارد شود تا در قالب پایان نامه‌های مستقل شاهد نگاه علمی به جایگاه هنر متعهد و هنرمندان شید باشیم.

این عضو شورای سیاستگذاری در همین رابطه افزود:هدف این است که در کنار برگزاری این یادواره شاهد خروجی علمی چشمگیری نیز باشیم.

در بخش دیگری از این نشست حمید شاه آبادی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در راستای برگزاری این یادواره گفت: هر اقدامی که در این جهت انجام می‌شود باید با نگاهی آینده نگر صورت پذیرد تا حرکتی ماندگار شکل بگیرد. این عرصه جای فعالیت زیادی دارد که به فراخور امکانات باید از تمام پتانسیل موجود استفاده کرد که این نیاز به همکاری همه مدیران و مسئولین دست اندرکار دارد. در نهایت این یادواره باید مسیری را برای ادامه این نگاه ایجاد کند که تا سالها ماندگار باقی بماند.

معاون امور هنری در پایان گفت: گام اساسی برای این حرکت تشکیل یک کمیته علمی مستقل است. تعامل با ادارت کل ارشاد استانها جهت همکاری در برگزاری این یادواره و همچنین تعامل با بنیاد شهید در راستای شناسایی هنرمندان شهید از ملزومات اساسی برگزاری این یادوراه است.