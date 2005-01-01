در نماز جمعه هامبورگ مطرح شد : معنويت بزرگترين حامل صلح ، آرامش و امنيت است

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" ، خطيب جمعه در ادامه بحث نظام اخلاقي اسلام اين پرسش را مطرح كرد كه " شروع حركت براي اخلاقي شدن چگونه است و نقطه هاي عزيمت براي تبديل شدن به يك انسان اخلاقي چيست؟ يعني پس از آن كه انگيزه اوليه را داشتيم و قصد حركت كرديم در چه راهي و از چه مسيري و با چه انرژي و نيرويي بايد در اين طريق گام بگذاريم؟

وي با اشاره به اين كه علماي اخلاق مي گويند اولين گام براي حركت و شروع به سلوك آن است كه موانع را از سر راه برداريم و موانع را مرتفع سازيم گفت : اگر براي هر حركتي ايجاد شرايط حركت يا به تعبيري " ايجاد مقتضي " شرط اول است و بعد " رفع موانع " در سلوك اخلاقي " رفع موانع" مقدم بر " ايجاد مقتضي " است و دليل آن اين است كه وقتي موانع رفع شد شرايط و مقتضي حركت ايجاد مي شود. يعني بين " موانع" و " مقتضيات" تناسب معكوس برقرار است.

امام جمعه موقت هامبورگ در بحث رفع موانع به موضوع " توبه" اشاره كرد و گفت : سلوك الي الله و گام گذاشتن در مسير اخلاقي شدن با توبه آغاز مي شود . توبه و انابه از مهمترين دستورالعملهاي اخلاقي براي آغاز حركت است. توبه و انابه يعني بازگشت . بازگشت به چه ؟ بازگشت به پاكي . بازگشت به نور. چرا كه اصل در انسان طهارت و پاكي است. انسان در نظر اسلام گنهكار زاده نمي شود . بلكه گناه بر او عارض مي شود و با گناه قلب خود را ملكوك و سياه مي كند.

وي همچنين افزود: توبه واقعي و توبه حقيقي كه در لسان آيات قرآني و روايات معصومين از ان به " توبه نصوح" ياد مي شود يك نسخه كامل و درمان كامل براي رفع موانع است . توبه واقعي فقط يك لقلقه زباني و يك استعفر الله گفتن يا صد استعفار گفتن نيست. كسي كه حقوق مردم بر گردنش باشد و بنشيند استعفار گويد و توبه كند، تائب واقعي نيست. يا كسي كه گناه كرده و عزم جدي براي ترك گناهش ندارد و اگر شرايط برايش مهيا شود مجددا به گناه باز مي گردد توبه اش توبه نصوح و حقيقي نيست و خداوند هم او را نمي بخشد.

خطيب جمعه در پايان بحث توبه ياد آور شد : اگرانسان مومن مخلص هم باشد استعفار براي او هم توفيق آفرين است . چرا كه از غفلت هايي كه برايش پيش مي آيد استعفار مي كند.

همچنان كه در قرآن كريم در سوره ال عمران ( آيه 17) در كنار وصف صابرين وصادقين و قانتين ( يعني اهل فروتني و تواضع) و انفاق كنندگان مي آورد " و المستغفرين بالاسحار" ان شا الله خداوند ما را از مستغفرين واقعي و راستين قرار بدهد.

دكتر تقوي با تبريك سال جديد مسيحي گفت : " اميدواريم سال جديد سالي پراز صلح و امنيت وتعالي معنويت باشد. متاسفانه سال گذشته مسيحي كه پشت سر گذاشتيم سالي بود كه مي توانست به گونه اي ديگر باشد. چه بسيار زنان و كودكان وانسانهاي بي گناهي در اين سال كشته شدند و يا آواره و بي پناه شدند. انسان امروزين در ابتداي قرن بيست و يكم به نظر مي رسد بيش از آن كه به ابزارها و تكنولوژيهاي جديد براي رفاه و آسايش نياز داشته باشد، به چگونه استفاده كردن وچگونه بهره گرفتن از نعمتها و ابزاري كه دراختيار دارد نياز دارد.

وي اضافه كرد: بدون شك بهترين درس را در اين چگونه بهره گرفتن از نعمتها، ايمان و اخلاق انساني خواهد داد و معنويت بزرگترين حامل پيام صلح و آرامش و امنيت خواهد بود . اميدواريم سال جديد سال صلح و ارامش و دوستي براي همه انسانها باشد.

خطيب جمعه در پايان با تسليت فاجعه زلزله در آسيا گفت : درست در ايام سالگرد فاجعه بم كه سال گذشته در ايران اتفاق افتاد امسال هم كريسمس براي بسياري با اندوه آغاز مي شود. ما از همين جا به همه كشورهاي مصيبت زده اعم از برادران و خواهران مسلمان و غير مسلمان مراتب همدردي خود را اعلام مي داريم . علي الخصوص به برادران و خواهران مسلمان سريلانكايي ، مالزيايي ، اندونزيايي و هندي خود كه هر هفته جمعه ها دركنار ما در اين مسجد نماز مي خوانند عميقا تسليت عرض مي كنيم . مركز اسلامي هامبورك كمكهايي كه براي اين عزيزان در نظر داريد را از ساماندهي كرده و مي كند تا شايد بتوانيم سهم كوچكي درترميم دردها داشته باشيم .

لازم به ذكر است كه كمكهاي نقدي به زلزله زدگان درحاشيه مراسم نماز جمعه هامبورگ جمع آوري شده تا به عنوان كمك مسلمانان از سوي مركز اسلامي هامبورگ به مصيب ديدگان اين فاجعه تقديم شود.