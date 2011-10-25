حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به دنبال پیگیری‌هایی که داشتیم با کلیه داوران و کمک داورانی که در مسابقات لیگ برتر و لیگ‌های پایین‌تر قضاوت کرده بودند، تسویه حساب کردیم. برای این کار 2 میلیارد و سیصد تا چهارصد میلیون تومان هزینه کردیم و در حال حاضر هیچ داوری از کمیته داوران و فدراسیون فوتبال طلبکار نیست.

وی با اشاره به اینکه افزایش حق الزحمه آنچنان در نحوه قضاوت داوران تاثیرگذار نیست، افزود: با اینکه داوران لیگ برتر برای قضاوت هر بازی 500 هزار تومان حق الزحمه دریافت می کنند اما همچنان حق و حقوق آنها با مربیان و بازیکنان شاغل در این مسابقات قابل مقایسه نیست. همانطور که می دانید یک بازیکن متوسط برای هر فصل بازی قراردادی 200 میلیون تومانی امضا می کند، آیا این رقم با حق الزحمه داوری که برای هر بازی 500 هزار تومان می گیرد، قابل مقایسه است؟!

نایب رئیس کمیته داوران با تاکید براینکه در جامعه امروز ما 500 هزار تومان پول کمی نیست، افزود: یک داور اگر خوب و کم اشتباه قضاوت کند، قطعا در ماه می تواند چهار بازی قضاوت کند که بدین ترتیب 2 میلیون تومان از فدراسیون فوتبال دریافت خواهد کرد. 2 میلیون تومان پول کمی نیست و می تواند دریافتی خوبی باشد. همین امروز یک کارگر شاید در طول ماه 500 هزار تومان درآمد نداشته باشد و یا کارمندی که به تازگی استخدام شده باشد، قطعا بیشتر از 500 هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

عسگری خاطر نشان کرد: افزایش حق الزحمه داوران می تواند انگیزه آنها را برای قضاوت بهتر جهت حضور در لیگ برتر تقویت کند. از آنجائیکه حق الزحمه داوران لیگ برتری تقریبا سه برابر داوران لیگ دسته اول است، بدون شک همه داوران تلاش می کنند که فرصت حضور در لیگ برتر را بدست آوردند. البته اینکه دریافت داوران افزایش یافته است، نباید این تصور را به وجود آورد که داوران دیگر اشتباه نخواهند کرد، چرا که اشتباه جزئی از داوری است و در همه جای دنیا این قائده وجود دارد.

وی افزود: در فوتبال آلمان داوران برای هر بازی 6 هزار یورو حق الزحمه دریافت می کنند، در ژاپن داوران حرفه‌ای برای یک فصل قضاوت قرارداد 200 هزار دلاری می بندند، اگر بخواهیم حق الزحمه داوران خودمان را با داوران آلمانی، ژاپنی و ... مقایسه کنیم، می بینیم دریافتی آنها خیلی اندک است.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خاتمه با اشاره به اختلاف نظری که بین این کمیته با باشگاه تراکتورسازی تبریز به وجود آمده است، گفت: ما نه با باشگاه تراکتورسازی و نه هیچ باشگاه دیگری اختلاف نظر و مشکل نداریم اما اگر عوامل یک باشگاه قوانین را رعایت نکنند و اظهارنظری نادرست در مورد داوری داشته باشند، کمیته داوران پیگیری‌های لازم را به عمل می آورد، چرا که باید بستر لازم برای قضاوت بهتر داوران فراهم آید.